Pocos minutos después de conocerse que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quedará en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares, el edil recurrió a sus redes sociales para manifestar su disconformidad con la decisión de la justicia.

En ese sentido, junto con calificar de “desproporcionada” la medida, Jadue además anunció junto a su defensa apelarán a la decisión.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada”, señaló.

Al momento de leer las cautelares, la jueza Paulina Moya, del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, señaló que “el tribunal considera que la libertad de los imputados resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad dada la circunstancias ya expresadas”.

“Conforme a los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, se va a acceder a la petición del Ministerio Público y a la petición de los querellantes y se va a decretar la prisión preventiva”, declaró.

