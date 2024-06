Comparte

Debido a las “malas condiciones de ventilación” en la región Metropolitana, se declaró alerta ambiental para este miércoles 5 de junio.

De acuerdo a lo informado por la Seremi del Medio Ambiente de la RM, durante esta jornada la calidad del aire “alcanzó niveles de regular” en todas las estaciones de la red de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente.

En tanto, para este miércoles, la Dirección M“eteorológica de Chile (DMC) “prevé régimen anticiclónico debilitado en superficie y flujo zonal en altura, con temperaturas entre 8° C y 14° C, no existiendo probabilidad de advección hacia la cuenca de la Región Metropolitana”.

Cabe destacar que la declaración de esta medida para la cuenca de Santiago fue adoptada por la Delegación Presidencial de la RM por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente “con el fin de resguardar la salud de la población”.

Alerta ambiental se decretó debido a “las malas condiciones de ventilación” en la cuenca de Santiago.- Agencia Uno – Referencial.

Medidas por alerta ambiental en la RM

Debido a la alerta ambiental que se declaró para este 5 de junio, las autoridades hicieron un llamado a la población a respetar las medidas decretaras ante esta medida.

Estas son:

Prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana.

(excepto pellets) en toda la Región Metropolitana. Las quemas qgrícolas están prohibidas desde el 01 de marzo hasta el 31 de octubre.

Por otro lado, la restricción vehicular, que está vigente hasta el 31 de agosto, es la siguiente: