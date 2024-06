Comparte

En una emotiva ceremonia, y ante más de 150 personas, el Colegio de Ingenieros de Chile otorgó el premio al ingeniero del año edición 2024 al presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa. La institución reconoce al ingeniero, empresa o institución que más se haya destacado en temas como desarrollo e introducción de nuevos materiales; a los métodos, nuevas técnicas y calidad de la construcción; obras ejecutadas, servicios prestados, estudios o proyectos realizados que contribuyan al desarrollo del país y al nivel de vida de sus habitantes; entre otros.

Al reconocimiento a Gazitúa en la categoría “Persona”, en esta edición se sumaron Schwager en la categoría “Empresa” y José Orlandini, presidente de Sonda, en la categoría “Gestión”. Estos fueron entregados en dependencias del Colegio de Ingenieros de Chile en la comuna de Providencia.

En su discurso, y ante la atenta mirada de familiares, amigos y otros ingenieros destacados a nivel nacional, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, señaló que este premio “lo asumo no como el reconocimiento a mi trayectoria, sino al impacto de la actividad profesional que he desarrollado durante 46 años junto a un sinnúmero de personas, de equipos leales y comprometidos, que me han acompañado, enseñado y confirmado que el mayor progreso se alcanza siempre, en conjunto. Siento y valoro un compromiso implícito en este reconocimiento a seguir empeñado en dirigir empresas de forma sostenible, a contribuir con empleos de calidad, inversión y crecimiento”.

“Siempre me gustó y me interesó la ingeniería, no solo la que estudié, sino también esa de las máquinas. Trabajar en industrias productivas, con maquinarias creadas y operadas por ingenieros, que permiten extender las capacidades humanas hasta generar condiciones de desarrollo nunca vistas en la historia de la humanidad”, explicó el presidente de CMPC.

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán de Solminihac, afirmó que “entregar estos reconocimientos es relevante porque contribuye a difundir el aporte profesional de dos ingenieros y de una empresa al desarrollo de la ingeniería nacional. Adicionalmente, la labor realizada por los galardonados ha posicionado a Chile y el talento nacional en lo más alto a nivel internacional. Al reconocer inspiramos a otras ingenieras e ingenieros y a las nuevas generaciones. Finalmente, la ingeniería es reconocida por las personas que están detrás de ella. Sin personas y empresas no hay ingeniería”.

El Premio Nacional del Colegio de Ingenieros se entrega desde 1992 y entre sus ganadores se encuentran Ernesto Ayala, histórico expresidente y ex gerente general de CMPC; Sergio Jiménez, quien recibió la distinción en 2023; además de Gloria Hutt, Sergio Bitar, Carlos Massad, Roberto de Andraca, entre otros.

Este nuevo premio de Luis Felipe Gazitúa, quien es presidente de CMPC desde 2016, se suma a los que recibió en 2023 de EY como “Ejecutivo del Año” galardón que distingue al ejecutivo de una empresa reconocida en el mercado, el cual durante un período de tiempo sostenido se ha destacado por liderar cambios en dicha empresa o industria, y al de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile cuando fue integrado al Círculo de Honor FEN Alumni 2023, destacando la excelencia laboral de sus egresados más prominentes y relevantes en el quehacer nacional.