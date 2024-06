Comparte

Desde Suecia y en medio de su gira europea, el Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas que ha recibido últimamente tanto desde la oposición y como desde el Partido Comunista.

La situación surge luego de que desde la oposición criticaran la postura asumida por el Gobierno en el conflicto entre Israel y Gaza, mientras que desde el PC cuestionaron su postura respecto la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, el Presidente remarcó que “Nosotros hemos actuado en consideración de principios y no de quién está en el poder cuando se han violado derechos humanos o se ha debilitado la democracia”.

“En el caso de Venezuela me parece absolutamente evidente. Siete millones de venezolanos dejaron su patria. Quien no quiera reconocer eso, la verdad es que no me parece que haya más de que discutir”, agregó.

“Chile defiende los derechos humanos en Chile y en todo el mundo y por eso tenemos una posición clara. Por eso a veces en la derecha nos critican por nuestra posición por Gaza o nos critican por izquierda por Nicaragua o Venezuela. No importa. Siempre seremos coherentes”, sentenció.

Por otro lado, respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Boric expresó que “un país que invadió a otro violando el derecho internacional. Todas las elucubraciones que se puedan hacer son secundarias ante la invasión ilegal”.

“”Acá no se trata de la opinión sobre Putin o Zelenski, sino de principios internacionales que deben ser respetados. El estándar que ha mantenido Chile en derechos humanos es lo que nos ha permitido ser una voz respetada a nivel internacional”, continuó.

“Mantendremos nuestra visión sobre la ocupación ilegal de Rusia como del conflicto, guerra y masacre de Israel y los ataques terroristas de Hamas”, cerró Boric.