La adolescente de 15 años identificada como D.Z.C., quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 12 de junio en la comuna de La Cisterna, fue encontrada con vida.

Según confirmaron autoridades municipales, la menor fue hallada en buen estado, tras un examen de constatación de lesiones y ya ha sido entregada a su madre.

El incidente generó preocupación en la comunidad después de que la joven desapareciera mientras se dirigía al Liceo Laura Vicuña. Sin embargo, gracias a un video publicado por la misma adolescente, se logró dar con su paradero ayer jueves 20 de junio.

En el video, la joven explicó que había decidido escapar de su hogar debido a problemas familiares. A través de sus redes sociales, aseguró que se encontraba bien y que no había sido víctima de ningún tipo de coacción. Además, se comunicó con su madre para informarle que estaba a salvo.

“Estoy bien, no estoy secuestrada, no me están obligando a nada (…) Me comuniqué con mi mamá y le avisé que estaba bien (…) le dije que yo iba a volver cuando estuviese lista”, afirmó la adolescente.

La rápida intervención de las autoridades y el seguimiento en redes sociales fueron fundamentales para dar con el paradero de la joven desaparecida.