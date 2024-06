Comparte

Durante la jornada del día viernes 28 de junio se encontraron las osamentas Tanya Aciares Pereira, joven de 16 años desaparecida el 19 de octubre de 2018.

Según informó El Diario de Atacama, el Ministerio Público ordenó las diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes encontraron los restos en la comuna de Copiapó.

Luego las primeras pericias, se determinó que correspondían a la joven cuyo rastro se perdió en 2018, tras salir de la casa de su abuela materna. La información fue confirmada por la fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Paula Barrueto.

Actualmente las diligencias apuntas a establecer las causas de muerte de Tanya y determinar responsabilidades.

Por su parte Danny Aciares, padre de la menor, señaló a El Diario de Atacama que no confía en la veracidad del hallazgo. El hombre asegura que previamente las autoridades le indicaron que la joven estaba viva y que habían “videos de respado”.

“Me informaron hace un mes que encontraron a mi hija (…) Me mostraron osamentas, yo he pedido hacerme un examen particular, no me han dejado. No confío“, señaló.