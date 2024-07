Comparte

Durante la noche del martes se registró un violento turbazo en una vivienda de Maipú, en donde delincuentes amenazaron con armas de fuego a una familia para robarles diversas especies.

El hecho afectó a un hogar ubicado entre los pasajes El Concierto con Segunda Sinfonía, al cual un grupo de seis delincuentes ingresó tras botar a patadas la puerta principal.

Ya dentro del inmueble, los sujetos amenazaron con armas de fuego al padre del hogar y a sus hijos, de 15 y 6 años, encañonando al menor de estos con una escopeta para intimidar a los residentes.

Fue así como los antisociales lograron robar diversas especies de la casa, escapando posteriormente en dirección desconocida.

Sobre este hecho, el subcomisario Rolando Valdebenito Salazar, detalló que “mientras el grupo familiar se encontraba al interior del domicilio un grupo de seis sujetos encapuchados ingresaron a la fuerza a través de la cocina, golpeando al dueño de casa y encañonando al resto de los integrantes, incluido un menor de 6 años”.

“Tras encerrarlos en el baño aprovecharon de sustraer diversas especies, entre las que se encuentran dinero en efectivo, joyas, electrodomésticos y un vehículo, en el cual huyeron en dirección desconocida”, agregó.

“Por el momento nos encontramos efectuando labores en el sitio del suceso, entrevista con las víctimas y empadronamiento de vecinos, junto con búsqueda de imágenes que permitan dar con el paradero de los antisociales”, declaró.

Al respecto, el padre señaló a 24 Horas que “fueron cinco o seis sujetos los que alcancé a ver, cuatro premunidos con armas de fuego: escopetas hechizas, pistolas”.

“Al no conocer de armamento no sé si eran reales o no. Hice todo lo que pidieron, se llevaron todo lo que quisieron, hicieron el cometido como corresponde para ellos y les salió perfecto”, cerró.

La investigación del caso ocurrido en Maipú quedó encargada a la Policía de Investigaciones, mientras que el valor de lo robado por los delincuentes bordea los 20 millones de pesos