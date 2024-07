Comparte

En conversación con La Voz de la Gente de Radio Agricultura, el exdirector de Junaeb, Jaime Tohá, se refirió a la serie de irregularidades y denuncias surgidas en contra del organismo, acusando que existe “una pérdida de recursos fiscales monstruosa”.

“En su momento, a raíz de la acusación constitucional contra el entonces ministro Ávila (Educación), el exdirector, Cristóbal Acevedo, hace una denuncia de situaciones muy irregulares que están ocurriendo en el servicio. Estas fueron negadas y rechazadas, y se amenazó incluso con una querella contra el exdirector”, explicó.

“La Contraloría toma esta denuncia y tras un año de investigación sale un pre informe que es realmente lapidario, muy contundente en relación a las irregularidades que están ocurriendo en el programa de alimentación escolar de Junaeb”, declaró.

“Son cosas que afectan, primero, al fisco, aquí hay una pérdida de recursos fiscales monstruosa. Tiene que ver con cosas muy graves que se hicieron, como por ejemplo modificar los contratos de las empresas que se habían adjudicado a un precio con unos anexos, sin conocimiento ni toma de razón de la Contraloría de estas modificaciones”, denunció.

“Esto se hizo a espaldas de la Contraloría, eso está en el informe, que trae seis cargos distintos. Hay otra serie de irregularidades que son secuenciales y que permiten ir configurando esta irregularidad. Después, Junaeb cambia de manera diferente el encargo anual de la orden de compra, de manera grosera para algunas empresas y para otras no”, señaló.

“A una empresa se le encargan 700 mil onces, que es un servicio carísimo, pero después tú le pides solo 280. O sea que los otros 700 mil, que tú pediste, y que luego no consumiste, que a ningún niño se le entregó, pagas el 60% de eso. Porque hiciste una orden de compra inflada artificialmente”, advirtió.

“Hay una serie de cosas que son muy graves. Al siguiente año, en vez de bajar y ajustar a la realidad de comidas que se están pidiendo, Junaeb vuelve a aumentarlas y duplica el sobreprecio. Acá nadie puede hablar de un error, acá se detectó un problema y Junaeb en vez de corregirlo, lo duplica“, sentenció.

“Estamos hablando de un potencial perjuicio fiscal entre 12 mil y 16 mil millones de pesos. Esto es realmente grosero. Si fuese esto un error de planilla sería para todas las empresas igual, esto no fue así. Fue para algunas empresas, en particular, que ganaron mucho dinero con esto, recibiendo pagos por comida que no se entregó”, explicó.

“Si Junaeb no hubiese pagado ese sobreprecio, pudiera haber alimentado durante un año completo a 20 mil niños adicionales“, señaló.

Respecto de la entrega de útiles escolares, el exdirector de Junaeb señaló que “recién en febrero licita, es imposible tener en un mes los útiles que se importan desde China, un proceso que toma meses”.

“Para peor, una de las empresas demanda a Junaeb por irregularidades en este proceso y tienen que botar la licitación y volver a adjudicarla. Recién readjudican el 31 de mayo. Lo que significa que recién en esa fecha pueden empezar el proceso de compra internacional”, afirmó.

“Una de las cosas que llamó la atención, y que yo se lo hice a ver a la directora, es que yo veía que se estaban haciendo una serie de cambios, modificaciones, licitaciones, que eran recurrentes en el tiempo y más o menos iguales”, advirtió.

“Siempre se puede innovar, pero el modelo de compras, el modelo de negocios ya estaba. Se empezaron a hacer una serie de cambios que generaron estos problemas. Generaron demandas, generó la sensación de que acá se favorecen a algunas empresas por sobre todas. Esto lo dice la Contraloría”, añadió.

“Tenemos una serie de irregularidades que parecen configurar un modus operandi. Se tiene que investigar, lo que contiene el pre informe suena a pérdida fiscal importante. Acá tienen que pasar varias cosas con esta seguidilla de licitaciones fallidas, que tienen observaciones de Contraloría”, declaró.

“El pre informe es tan lapidario que yo creo que acá debe haber varias capas de acción, el primero es la política. Hay un ministro que es responsable político, una subsecretaria que es responsable administrativa de Junaeb. Junaeb depende de ellos”, señaló.

“Las autoridades responsables no pueden esperar al informe final, hay que cortar esto de raíz y detenerlo. Yo considero y confío en que el ministro Cataldo (Educación) va a hacer lo que tiene que hacer un ministro”, comentó.

“Yo confío en que quizá al ministro Cataldo tal vez no se le ha entregado la información de manera correcta. Pero ahora que se informa va a hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que Junaeb tiene que ser intervenida, tiene que tener un cambio de equipo directivo. El tema de la probidad y la transparencia era algo que habíamos erradicado”, sentenció.

Revisa la entrevista completa con el exdirector de Junaeb, Jaime Tohá, en La Voz de la Gente