En conversación con La Mañana de Agricultura, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, se refirió al impacto que tendría en la industria la aplicación de un eventual “impuesto” para financiar el subsidio eléctrico anunciado por el Gobierno.

“Hemos estado pidiendo información a nuestras empresas asociadas y efectivamente va a haber un incremento en las tarifas, productos de algunos cargos de transmisión, que ya están afectando a las empresas”, expresó el presidente de Sonami.

“El fisco ha dicho que parte de los financiamientos va a ser por el IVA, por el incremento de las tarifas, lo que es obvio. Pero lo que ha llamado la atención es que se pretenda generar un cargo nuevo, o especial, para compensar esto y que va a venir a recargar esto en el costo de las mismas energías”, criticó Jorge Riesco.

“Ahí a nosotros nos ha parecido que no es procedente, no es correcto. La minería acaba de cerrar un largo proceso de discusión de un impuesto específico de royalty para sus actividades. En general, afecta a todas las empresas afectas a ese mismo cargo”, añadió.

Sonami y eventual impuesto para financiar subsidio electrico: “No tiene ninguna justificación”

“El compromiso del gobierno fue no generar más tributo a cambio de cerrar ese tema, esto pasa a ser un impuesto más, absolutamente. No tiene ninguna justificación dentro de los parámetros por los que se construye normalmente la tarifa eléctrica”, afirmó.

“La única justificación es financiar necesidades de fondos públicos y eso es un impuesto. Nosotros no estamos de acuerdo con abrir esa discusión que ya habíamos cerrado con mucho esfuerzo el año pasado”, adelantó el presidente de Sonami.

“En esto no podemos pecar de ingenuos, se está hablando de un impuesto adicional, de todas maneras. Nosotros hemos hecho y en pequeños mineros esto puede significar ir de un rango de un 27%, eso solo con el incremento de las tarifas”, sentenció.

“Al final la realidad se impone y las deudas siempre hay que pagarlas. Hay que buscar la mejor forma de hacerlo, hay buenas razones para quizá haber postergado el alza de tarifas que hubieran impactado a las familias en una situación que era especialmente difícil, pero a la larga eso hay que solucionarlo de alguna manera”, reconoció.

Presidente de Sonami y financiamiento de subsidio eléctrico: “No puede ser a costa de un sector”

“Pero no puede ser a costa de un sector que además ya fue de alguna manera recargado en sus costos tributarios con impuestos adicionales. Cosa que no ha afectado al resto de las actividades”, subrayó Riesco.

“Hay que ser muy cautos en esto y hay que cumplir los compromisos que se hicieron en su momento, cuando las cosas se discutieron, se solucionaron y se acordaron de una determinada manera (con el Royalty Minero)”, explicó.

“Calcúlenlo como quieran, el Estado, una vez que percibe esos ingresos del Royalty Minero, tiene la libertad, dentro del marco legal y de las facultades que le da la ley de manejo financiero del Estado, de destinar los recursos públicos a los gastos que estimen”, sugirió.

“En eso hay controles y no vamos a entrar en ese tema, pero a mí me parece que hablar de incrementos, de impuestos, porque esto es un impuesto. Es una exacción a los privados para destinarla a un gasto público, a nosotros como sector eso no nos parece que sea ni procedente, ni justo”, sentenció.

Sonami: Esto no es un negocio mágico al que se le pueda pedir sin ningún límite

“Es injusto porque se recarga a un sector bajo el pretexto, además, de que el sector es boyante. Los incrementos de los costos en los últimos años han sido de un 30% y los ingresos en el último año disminuyeron. En Chile la producción de cobre ha estado estancada durante los últimos 18 años, la productividad ha bajado más de un 25%, a razón de un 1,7% anual”, detalló.

“Este no es un negocio mágico al que se le pueda pedir sin ningún límite toda clase de aportes y de impuestos y de recortes en los márgenes que pueda tener. Eso es un negocio difícil, que está enfrentando desafíos, que además enfrenta exigencias que otras actividades no tienen en materia de medio ambiente”, subrayó.

“Esto tiene un límite y pensar que la minería da para todo, incluso para pagar estas urgencias que le ocurren a la autoridad, por no hacer un buen trabajo entrever los efectos de una discusión que se iba a venir de todas maneras, a nosotros nos tiene inquietos. Nos hace inquietarnos, especialmente si teníamos un compromiso bastante serio y expreso en el sentido de no volver a tocar el tema impositivo”, cerró el presidente de Sonami.

Revisa la entrevista completa a continuación