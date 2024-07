Comparte

Este miércoles 10 de julio, la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart inició una huelga legal a nivel nacional.

Desde el sindicato indicaron que la empresa que “no está negociando desde que partió este proceso” para mejorar las condiciones laborales.

La Federación, según explican en un documento compartido en sus redes sociales, también apunta “otras actitudes completamente desconocidas” por parte de Walmart Chile,.

Entre ellas, “ningún incremento inicial en la malla de beneficios ni en las platas mensuales”; “sin las reajustabilidades por IPC” y “se restringen las salas de descanso a los locales donde existen, dejando de ser obligatorio tener una en cada local”.

Ante esto, iniciaron esta huelga que comenzó a las 00:00 horas de este miércoles, a pesar de que realizaron “todos los esfuerzos necesarios para evitarla”, pero “estamos siendo obligados a ejecutarla”.

La presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Walmart, Karen González, lamentó que no haya “ninguna intención” desde la empresa “en llegar a un acuerdo”.

“Pedimos una prórroga de cinco días hábiles para seguir las conversaciones, (desde) la empresa inmediatamente fue un no y que mantenía la última oferta en la mesa, la cual es precaria para nosotros”, indicó.

A lo anterior, dijo que “perdemos el piso, no hay incrementos mensuales, no están valorando el trabajo de las jefaturas de los encargados, no están quitando cláusulas que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo, el casino”.

Desde el sindicato indicaron que la empresa que “no está negociando desde que partió este proceso” . – Agencia Uno.

Walmart Chile y huelga

Desde la compañía sostuvieron a través de un comunicado que tienen “la convicción de haber hecho los esfuerzo durante este periodo para evitar la huelga, presentando una propuesta que lamentablemente no fue aceptada”.

“Tampoco hubo una contrapropuesta de Federación Nacional del Trabajador de Walmart que nos permitiera seguir conversando”, agregan.

Asimismo, afirman que son una empresa “abierta al diálogo con una genuina preocupación por sus trabajadores con quienes hemos conversado sobre los desafíos que enfrentamos al interior de la compañía”.

Ante esta paralización, indicaron que cuentan con un plan de contingencia para que los supermercados afectados tengan el menor impacto respecto a su funcionamiento.

La huelga implica cerca de 75 supermercados cerrados (18% de los 395 supermercados que Walmart opera a lo largo de Chile) y 82 supermercados que operarán parcialmente, generando intermitencias en la atención a público.