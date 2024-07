Comparte

Este jueves el Presidente Gabriel Boric se refirió a las críticas recibidas en torno a la Estrategia Nacional del Litio, esto durante un acto en la mina Chuquicamata de Codelco, conmemorando los 53 años de la Nacionalización del Cobre.

“Codelco está avanzando en otra industria clave para la transición energética: el litio. En esto es importante avanzar con alianzas público-privadas y Codelco, el Estado de Chile, esto fue motivo de debate”, señaló.

“En el sector del gran empresariado chileno no cayó bien pero no importa porque no les caemos bien y bueno, tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria, pero acá las decisiones se toman soberanamente por los gobiernos soberanamente elegidos”, afirmó.

“Nos dijeron cuando tomamos esa decisión, parecido a los 70, que nadie se iba a interesar, que esto iba a retrasar. Más de 80 declaraciones de interés formales recibimos cuando abrimos las licitaciones en materia de litio para ser socios con Codelco”, declaró.

“Entonces, estamos avanzando, con decisiones de largo plazo y perspectiva soberana”, afirmó.

“De tanto en tanto, sin embargo, surgen voces de la derecha chilena, y uno que otro extraviado por ahí, que llaman a nacionalizar Codelco o parte de él”, señaló.

“Sepan que no lo vamos a permitir, que Codelco no se privatiza y es más, Codelco no solo no se privatiza, sino que avanza en nuevas funciones y en nuevas exploraciones, como lo estamos haciendo con el litio, que también es y tiene que ser profundamente chileno”, afirmó.