Este viernes el subsecretario del Interior se refirió al anuncio del Presidente Boric de construir una cárcel de alta seguridad en la Región Metropolitana para enfrentar la crisis de delincuencia.

En ese sentido, la autoridad afirmó que las obras se extenderían por dos años, y que el lugar en el que se construirá la cárcel será comunicado oficialmente por el Ministro de Justicia, Luis Cordero.

“La instalación de un recinto penitenciario siempre genera polémica. No me quiero anticipar respecto a algo que técnicamente tiene que ser resuelto, porque hay una serie de componentes técnicos: no solo el terreno, no solo la ubicación, (sino que) hay condiciones de seguridad, de traslado que tienen que ser analizadas”, señaló.

“Eso le corresponde al ministerio que está a cargo. En este caso al Ministerio de Justicia. El lugar lo va a hablar al ministro de Justicia”, agregó.

Respecto de las tramitaciones necesarias y los plazos considerados para la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad, Monsalve señaló que “históricamente en Chile, construir una cárcel puede demorarse hasta 10 años. Chile no puede esperar 10 años”.

“Por lo tanto, la decisión del Presidente es pedir facultades especiales al Congreso para poder hacerlo en un periodo récord, que está planificado en dos años”, cerró.