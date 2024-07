Comparte

El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, reconoció que cometió “un error en mencionar un detalle procesal del caso”, esto tras la polémica que dejaron sus declaraciones emitidas este domingo a raíz del caso judicial que enfrenta Eduardo Macaya Zentelli.

“Ya me he referido a este caso y no creo que en función de mi cargo y diferenciando lo que es el interés público, tenga que seguir haciéndolo”, aseguró.

Tras la entrevista en Mesa Central de Canal 13, el senador expresó: “Reconozco, ahí quiero decirlo, quizás algo que no se hace muy habitualmente en política, que cometí un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogado, pero también en la calidad de familiar”.

“Quiero volver a reiterar, reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso y en una frase que es desafortunada, porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez”, sumó el parlamentario tras presidir la comisión de Salud del Senado esta mañana en Valparaíso.

“(…) Yo lo asumo de esa manera. No parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados, no me parece que haya sido correcto”, aseveró.