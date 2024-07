Comparte

La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog) pidió este miércoles aumentar la dotación de funcionarios en las cárceles debido al “desgaste enorme” que tienen los funcionarios para “mantener y resguardar la seguridad” al interior de los penales.

En conversación con “La Mañana de Agricultura”, el director del gremio, Janssen Albornoz, acusó que “el estrés de un funcionario es grande, tenemos un desgaste enorme, aun así estamos haciendo lo humanamente posible para mantener y resguardar la seguridad en los penales”.

A lo anterior, apuntó que se debe atacar el fondo de esta problemática, que es “la falta enorme de personal”, como también la infraestructura y el equipamiento para los integrantes de la institución.

De acuerdo a Albornoz, en la región Metropolitana existen 21.500 internos, de los cuales 6.500 están en el penal Santiago 1, cuya cárcel fue construida para albergar una población de 2.200. “Siempre hemos sido pocos en cantidad de población penal, tenemos aproximadamente 61.000 internos y somos 18.000 uniformados“, precisó.

Junto a esto, agregó que “tenemos 1.300 plazas disponibles para poder ingresar, esperamos que nuestras autoridades tomen el peso del asunto, porque cuando hablamos de crimen organizado tenemos que combatirla con todas las herramientas”.

Por lo mismo, “tenemos que tener personal capacitado, tener la cantidad suficiente”.

“Nosotros siempre hemos apostado que deberíamos ser 10 internos contra un funcionario para poder tener la mayor visibilidad, el mejor control de la unidad penales. Hoy estamos un funcionario custodiando 200-300 internos en ciertas cárceles”, alertó.

“Quiero dejar claro que el control siempre ha existido por parte de los gendarmes, no hay ningún milímetro de espacio que nosotros no podamos ingresar, eso es falso. No sé en qué parte se inventó que hay un descontrol dentro de las cárceles, lo que nosotros tenemos es una falta enorme de personal, eso es evidente“, remarcó.

