Comparte

Durante la jornada de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó el hallazgo de un cuerpo sin vida, correspondiente a una mujer desaparecida hace un mes en Villa Alemana.

Al respecto, la Brigada de Homicidios de Valparaíso, encabezada por el subprefecto Flavio Espinosa, avanza en la investigación, quien sería una tens reportada como desaparecida de 53 años.

El análisis comenzó tras recibir una orden de la Fiscalía del Ministerio Público de Valparaíso.

“Tal como comentamos hace unos días atrás, nosotros recibimos una orden investigar emanada de la Fiscalía del Ministerio Público de Valparaíso, donde se nos encargó efectuar diligencias por la desaparición de una mujer chilena de 53 años de edad”, informó Espinosa.

“Inicialmente, las primeras diligencias fueron efectuadas por la Brigada de Investigación Criminal de Villa Alemana, y todos estos antecedentes fueron estudiados, analizados por los detectives de la Brigada de Homicidios”, explicó el subprefecto Espinosa.

Durante la investigación, los detectives llevaron a cabo entrevistas clave, incluyendo una con un conductor de Didi que transportó a la mujer desde Valparaíso hasta su último paradero conocido. El conductor recordó haber dejado a la mujer en un sector donde había un riachuelo con un caudal considerable durante las lluvias de junio.

Formación de un Equipo Especializado en Villa Alemana

“Con estos antecedentes se forma un equipo de trabajo el día de hoy, donde se hicieron reuniones técnicas junto a los detectives y encargados de la Brigada Canina, y efectuamos un rastreo por todo el lugar donde pasó este canal, porque en este momento está seco, y logramos ubicar un cuerpo a unos 800 m de donde nos ubicamos en este momento,” declaró Espinosa.

Por su parte, el efectivo policial informó que el cuerpo que se encontró estaba en estado de descomposición y parecía corresponder a una mujer, aunque precisó que la causa de muerte la determinará el Servicio Médico Legal.

Indicios y pertenencias personales

Aunque aún no se ha confirmado científicamente la identidad del cuerpo, varios elementos apuntan a que podría ser la mujer desaparecida.

“Si bien científicamente no estamos en condición en este momento de decir que corresponde a la mujer desaparecida, esto será a través de los ADN respectivos, si encontramos elementos que dicha desaparecida portaba aquel día, como su mochila,” afirmó Espinosa.

La mochila, encontrada cerca del cuerpo, contenía un celular y una cédula de identidad a nombre de la desaparecida.

“Los detectives de la brigada de homicidios tomaron contacto con el hijo, quien hizo la denuncia en la Brigada de Investigación Criminal de Lota y le dieron a conocer los antecedentes, dejando súper en claro de que todo apunta a que pudiese ser su madre, no así tenemos la certeza científica, pero ya está en conocimiento de ellos,” añadió el subprefecto.

Fiscalía Regional de Valparaíso

Contexto familiar y sospechas

Según información de Canal 13, el hijo de la desaparecida, Hugo Reyes Lira, de 29 años y residente en la región del Biobío, denunció la situación.

“Nuestra comunicación no era muy fluida este último tiempo. Ella cambió mucho su forma de ser después de la pandemia, que coincide cuando se empareja con su actual pololo y se van a vivir juntos. Yo le escribía mucho, pero la mayoría de las veces no me contestaba los mensajes,” aseguró Hugo.

Hugo se enteró de la desaparición de su madre el 22 de julio, y señaló a la pareja de su madre como sospechoso, ya que no informó de la desaparición de inmediato.

“Muy tranquilo me dijo que mi mamá tenía problemas (sicológicos). Que había llamado al arrendador de nuestra casa diciéndole que se iba a trabajar a Santiago, y que no había contestado más el teléfono, pero que era ella así, que desaparecía”.

Asimismo, señaló que dicho sujeto “no hizo la denuncia porque él mismo estaba buscándola con la ayuda de sus amigos”, aseguró Hugo.

Continuación de la investigación en Villa Alemana

Bajo ese contexto, la pareja de la mujer se consideró como un sujeto de interés debido a la demora en reportar la desaparición.

“Esta persona junto al Ministerio Público no descartamos ni una línea investigativa, es más independiente que hemos encontrado un cuerpo”, concluyó Espinosa.