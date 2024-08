Comparte

“Creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”, sostuvo el ministro de Energía, Diego Pardow, durante el fin de semana.

Sus declaraciones, emitidas a La Tercera Domingo, generaron múltiples posturas. Para el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín, esto “me parece mal desde muchos puntos de vista”.

“Yo creo que, primero, no resuelve nada, porque aquí además se requieren cuantiosas inversiones y esto estaría distrayendo recursos que el Estado puede utilizar en otras cosas que son mucho más cercanas a los fines sociales y otro tipo de proyectos que persigue el Estado”, aseguró en conversación con “La Mañana de Agricultura”.

“Entonces, me parece que la distribución está bien que esté con las regulaciones adecuadas en manos privadas”, sumó.

Sin embargo, apuntó a este tipo de contingencias. “Ahora, lo que pasa es que de repente ocurren estos problemas, las empresas no toman las provisiones del caso, no manejan bien, y yo creo que también hay responsabilidades compartidas, porque tampoco, en algunas partes no es culpa de la empresa que los árboles no se hayan podado”.

Cortes de luz

“Yo quiero en primer lugar decir también que lamento muchísimo la situación que han vivido muchísimas familias chilenas que han quedado sin electricidad, que son familias que tienen algún miembro electro dependiente (…) entonces hay un daño mayor”, sumó Larraín.

No obstante, dijo: “Yo creo que eso es algo muy importante que ha pasado, y en ese sentido la solidaridad, pero también yo creo que tiene que haber compensaciones y tenemos que sacar lecciones de estas cosas”.

Revive la entrevista de este martes acá: