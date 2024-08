Comparte

En respuesta a los recientes acontecimientos en Colchane, donde un militar fue agredido en el contexto de la crisis migratoria que afecta al país, los parlamentarios de Chile Vamos presentaron 10 propuestas para fortalecer el control y enfrentar de manera efectiva la creciente criminalidad y crimen organizado.

Estas fueron expuestas por los senadores de la UDI Luz Ebensperger y José Miguel Durana, junto a los diputados de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton y José Miguel Castro (RN).

En el texto, dirigido al Presidente Gabriel Boric, los parlamentarios destacaron la urgente necesidad de tomar decisiones firmes para abordar la crisis migratoria y sus repercusiones en la seguridad nacional.

Respecto a eso, la senadora Ebensperger señaló que “es fundamental que el Gobierno deje de lado las caricaturas y comience a expulsar administrativamente. Cada día inventan una nueva excusa, señalando que es difícil o casi imposible realizar expulsiones administrativas”.

“Hay que dejar de lado la ideología y pensar en el bien de todos, especialmente en la región que represento, Tarapacá”, enfatizó.

En tanto, el senador José Miguel Durana lamentó que haya nula reconducción de los inmigrantes irregulares por Bolivia, por lo tanto, realizó un llamado al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para que realice gestiones con el país altiplánico de tal forma que exista reciprocidad.

Asimismo, agregó que “los militares no tienen ninguna capacidad en las fronteras y que en el caso de Colchane, el militar no tenía el arma cargada porque no existe voluntad política para que usen sus armas de servicio y por lo mismo, no las emplean para no enfrentar las consecuencias de un proceso judicial largo y solitario”.

#Nacional | Ministra Tohá tras ataque a militar en Colchane: “No debiera haber funcionarios solos haciendo patrullajes”https://t.co/w3aRwSfxYA — Agricultura (@AgriculturaFM) August 12, 2024

En paralelo, el diputado Longton, indicó que “las Fuerzas Armadas deben tener la capacidad de reconducir a los migrantes ilegales a los países de donde provienen. Sin embargo, para lograr esto, el Gobierno debe ser firme con Bolivia y dejar sin efecto la resolución que firmó el director de Migraciones“.

Finalmente, el diputado José Miguel Castro afirmó que “el reglamento de uso de la fuerza para lo que es infraestructura crítica es brutal, no deja hacer absolutamente nada, ¿y qué nos queda a los chilenos si es que a un militar le roban un fusil? Eso quiere decir que simplemente lo que pueden hacer es reconducir a las personas, por lo tanto, una labor humanitaria”.

Las propuestas de Chile Vamos para enfrentar crisis migratoria