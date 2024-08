Comparte

Este miércoles, se realizará en el Centro de Justicia de Santiago la formalización del abogado Luis Hermosilla, a quien le imputan los delitos de lavado de activos, soborno e ilícitos tributarios, en el marco del denominado caso Audios.

Hermosilla llegó al edificio ubicado en Avenida Pedro Montt y no entregó declaraciones a la prensa, pero quien lo hizo fue su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla, reiterando que “aquí puede haber delito”.

“Lo importante que se investigue y que no haya impunidad, que todos quedemos de acuerdo en que se esclarecieron los hechos, que no hubo dudas como ocurrieron ellos y que haya responsabilidades legales”, señaló el profesional.

Al ser consultado sobre la cantidad de dinero en efectivo que recibía Hermosilla, su defensor dijo que “el tema del lavado de dinero es relativamente nuevo, que hay que investigar bien”.

Por otro lado, indicó que el abogado Hermosilla “está muy afectado, él cometió un error bien grave cuando ocurrió todo esto, está consciente del error. Los abogados tenemos que estar a favor de que el sistema funcione bien (…) por eso que pedíamos disculpas nosotros por ese tema y también tenemos que enfrentar la responsabilidad que correspondan”.

“Pero muy importante enfrentar la responsabilidad que corresponden, significa enfrentar las reales”, expresó, junto con asegurar que “nosotros hemos tratado de sanar esto parcialmente haciendo bien transparente”.

“Nosotros íbamos a tratar de colaborar con dos fines. La colaboración nuestra permite apoyar las investigaciones que van más rápido, en vez de discutir si abren las cuentas corrientes, abrirlas. En segundo lugar, también como una forma de reparar lo que pasó”, comentó el abogado defensor.

“Cuando uno comete un error y se produce un error de esta envergadura, la forma que uno tiene de reparar esto es ayudar a que esto se esclarezca, en primer lugar y en segundo, que operen las responsabilidades penales que corresponda, no más ni menos”, complementó.

La audiencia de formalización se realiza en el Cuarto Juzgado de Garantía, y además están imputados la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo. También el trabajador de la Tesorería General de la República (TGR) Renato Robles y el funcionario de la dirección metropolitana del Servicio de Impuestos Internos (SII), Patricio Mejías.

Parte la audiencia de formalización a Luis Hermosilla.



La dirigirá en el 4º Juzgado de Garantía de Stgo la magistrada Mariana Leyton.



Informarán los cargos la fiscal regional, Lorena Parra y los fiscales Miguel Ángel Orellana y Felipe Sepúlveda.-



📸 © AgenciaUno/Diego Martin pic.twitter.com/YjCqW1eG2N — AgenciaUno (@agenciaunochile) August 21, 2024

Transferencias de Luis Hermosilla a Andrés Chadwick

Por otro lado, el jurista abordó las transferencias de Luis Hermosilla al exministro del Interior, Andrés Chadwick.

“Todo eso es relativamente nuevo, entonces no tengo una opinión definitiva. Lo que he podido averiguar en este poco rato que hemos sabido de esta cuestión, es que se trata de pagos por honorarios y no hay nada raro ni oculto en ese momento“.

“Él (Chadwick) estaba trabajando como abogado, tenía comunidad de techo con mi hermano y son pagos por honorarios”, afirmó.

Cabe recordar que el otrora secretario de Estado rompió el silencio sobre este tema e indicó que aquello corresponde a “pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla confirmar una comunidad de techo a comienzo de 2020“.

Junto con lo anterior, según consignó Ex-Ante, precisó que “estás labores realizadas en el ejercicio libre de mi profesión están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios, las que como corresponde fueron declaradas en conformidad a la legislación chilena en los años tributarios 2021, 2022, y 2023“.