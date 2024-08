Comparte

El General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, se refirió a la reciente información que ha circulado en relación con el Caso Brinks, donde uno de los detenidos insinuó la posible participación de un carabinero en el millonario robo.

Bajo ese contexto, el alto mando fue enfático en señalar que, aunque no hay evidencia concreta que respalde esta acusación, la institución no escatimará en investigar a fondo cualquier sospecha.

Investigación en curso y medidas rigurosas

Yáñez destacó que, hasta el momento, no existe ningún antecedente que confirme la participación de personal de carabineros en los hechos, tal como lo ha señalado el fiscal regional.

“Efectivamente, circula cierta una información que se dio a conocer en la audiencia de control de atención de que uno de los detenidos habría señalado de que eventualmente habría escuchado de que habría un carabinero involucrado. Hasta el momento y tal como lo ha señalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que dé cuenta mayor con mayor detalle de aquello”, indicó el General Director.

Sin embargo, Yáñez subrayó que la investigación seguirá su curso y que se buscará toda la información necesaria para esclarecer el caso.

“No significa de que no se va a investigar, de que no se va a buscar toda la información necesaria. Y como ha sido siempre la línea de este General Director de la institución, si en el caso de que hubiese alguna persona de la institución involucrada en algunos de estos hechos, créanme que no nos vamos a demorar ni un segundo ni un milímetro en tomar las decisiones más drásticas con ellos”, afirmó Yáñez.

Ministerio del Interior

Compromiso institucional de Carabineros y tolerancia cero

El General Director reiteró el compromiso de Carabineros con la transparencia y la integridad institucional.

“No lo vamos a permitir porque el trabajo que desarrollaron mis hombres el día que ocurrieron los hechos, donde se enfrentaron a disparos con criminales y se logró la detención de 18 detenidos y se logró establecer y recuperar evidencia para poder tratar de esclarecer este hecho, no tiene comparación con que alguien se pueda desviar de los principios doctrinarios que la institución debe hacer”, enfatizó el uniformado.

Asimismo, dejó claro que, de encontrarse pruebas contundentes, se tomarán las decisiones necesarias de manera inmediata.

“Si lo hubiera, tal como lo señaló el director de la PDI, no nos vamos a demorar ni un segundo ni un milímetro en tomar la decisión que haya que tomar”, concluyó.