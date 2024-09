Comparte

Luego que el abogado Luis Hermosilla quedara en prisión preventiva por su responsabilidad en el caso audios, Cadem evidenció que solo el 10% de la ciudadanía evalúa positivamente el Poder Judicial.

Este domingo se entregaron los resultados semanales del sondeo de Cadem, en donde se evidencia el bajo nivel de evaluación positiva del Poder Judicial.

Confianza en el Poder Judicial y Caso Hermosilla

Además, al 82% no le da confianza el sistema de justicia, el 77% cree que no asegura igualdad ante la ley, y el 74% considera que sus procedimientos no son claros ni transparentes. En la misma líne,a el 65% cree que no es imparcial y se deja influenciar por los más poderosos.

Respecto de los responsables, el 49% culpa a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, 44% a las leyes, 37% al gobierno y 36% a la fiscalía y fiscales.

Caso audios

En cuanto a la formalización de Luis Hermosilla en sí y el caso audios, el 86% supo que el abogado quedó en prisión preventiva y el 85% considera que la medida es correcta y justa.

Además, el 84% de los encuestados piensa que el comportamiento del abogado Luis Hermosilla no es un hecho aislado, sino que es una práctica frecuente entre los abogados.