Este lunes el Presidente Gabriel Boric se refirió nuevamente al Caso Audios y la prisión preventiva decretada para el abogado Luis Hermosilla, principal imputado en la causa.

“Yo me alegro de una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. Y en eso no me afectan ni hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”, señaló.

“No tengo ninguna duda de dónde estoy, por el respeto de las instituciones y porque toda persona que se enfrente a la justicia se enfrente en las mismas condiciones que lo haría cualquier chileno, sin ningún tipo de privilegio”, afirmó.

“Yo jamás he intervenido ni intervendría en un proceso judicial en curso. Jamás he hablado con un juez para decirle actúe de tal o cual manera, ni pública ni privadamente”, añadió.

“Acá lo que yo manifesté y reitero es que hay un señor que se creía todopoderoso, que podía actuar con impunidad, reconociendo incluso que estaba cometiendo delitos que hoy día enfrenta a la justicia como corresponde en Chile”, declaró.

“Que me salgan a decir que yo no puedo decir absolutamente nada respecto a un tema que evidentemente, justamente por la desconfianza que existe hacia las instituciones en Chile, el presidente de la República no puede tener opinión, me parece que es un error”, sostuvo el Presidente Boric.

“La gente está cansada de que hay algunos que se les trata o que se les ha tratado históricamente con una mano distinta cuando les toca enfrentar a la justicia, de las famosas clases de ética”, cerró.