Comparte

El presidente de la Asociación de Emprendedores Chilenos (Asech), Jorge Welch, advirtió que existe “un factor interno que hay que considerar” al momento de hablar de la ralentización de la inversión en Pymes.

En la reciente emisión de ‘Con diálogo es distinto’, Pablo Zalaquett conversó con Alex Parnas, director de emprendimiento del Centro de Innovación UC; Teresita Morán, co-founder de BUK Chile; Camila Postigo, gerente selección y crecimiento de Endeavor y el líder de la ASECH, con quienes analizaron el panorama económico y empresarial del país.

Ralentización de la inversión en Pymes

La conversación abordó los desafíos que enfrentan las Pymes en Chile, con focos en el desarrollo y fomento de los emprendedores chilenos.

En este contexto, se destacó que la inversión empresarial se viene ralentizando en Chile por factores externos. Sin embargo, para Jorge Welch, también se debe tener en cuenta el panorama nacional para explicar el fenómeno.

El presidente de Asech comenzó puntualizando que, “con tasas más altas, la inversión en stars-up se hace menos atractiva, por lo tanto, lo lógico es esperar que esas platas se fueran a otros instrumentos con mejor rentabilidad”.

“Pero no hay que perder de vista el contexto que hoy día estamos viviendo como país, porque al final del día, un inversionista busca certezas y las certezas no están. Pensemos que todavía estamos discutiendo una reforma de pensiones, un pacto fiscal. Y mientras esos temas no se vayan despejando, no solamente le pega a la inversión a la gran minería y la industria, sino que también en toda la cadena hacia abajo. Ahí hay un factor interno que también hay que considerar“, enfatizó.