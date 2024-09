Comparte

Por segundo año consecutivo, la embajada de Estados Unidos en Chile ha emitido una alerta de seguridad para sus ciudadanos, advirtiendo sobre el aumento de la delincuencia en Valparaíso y Viña del Mar.

A través de un comunicado, la sede diplomática destacó los continuos robos y asaltos que se han reportado en ambas ciudades, así como en zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de Santiago.

La embajada instó a sus connacionales a “mantenerse alerta y vigilantes” en espacios públicos, subrayando la presencia de carteristas en destinos turísticos.

Crisis de seguridad en Valparaíso y Viña del Mar

La diputada de la Región de Valparaíso, Camila Flores, lamentó la nueva alerta emitida por Estados Unidos, señalando que la crisis de seguridad en estas comunas ha empeorado bajo las administraciones actuales.

“Valparaíso y Viña del Mar se han transformado en zonas rojas”, advirtió Flores, añadiendo que el deterioro y abandono en la ciudad portuaria han propiciado un aumento en los delitos de mayor connotación social.

La diputada expresó su preocupación por el impacto negativo de esta alerta en la imagen del país y en la actividad turística, señalando que disuade a los visitantes de llegar a la zona.

Al respecto, la congresista RN subrayó que esta situación es particularmente grave considerando la proximidad de la temporada estival, un periodo crítico para la economía local con la llegada de turistas y cruceros.

Pixabay – Referencial.

La respuesta del Gobierno

Por su parte, el ministro del Interior (s) Manuel Monsalve, se refirió a esta advertencia que emitió Estados Unidos, y señaló “que todos los países y sus embajadas entregan sugerencias y recomendaciones a sus ciudadanos, así como lo hace la embajada de Estados Unidos en Chile, también la hace la embajada de Chile en Estados Unidos”.

Asimismo, agregó “no veo en eso la verdad nada anormal, no veo en eso gravedad, a nosotros nos gustaría que en ningún país hubiera zonas peligrosas, pero la verdad es que en Chile, en Estados Unidos y en todos los países hay zonas peligrosas y me parece que uno de los roles de las embajadas normales es poder advertir de esos riesgos a sus ciudadanos y que no le doy más connotación que es”.