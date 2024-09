Andrés Chadwick renuncia a la USS Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a injurias

Comparte

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, comunicó la tarde de este miércoles que renuncia a su cargo como presidente de la junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS).

Por medio de un comunicado, señaló que “debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”

“Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la Universidad en la formación de profesionales que aportan al desarrollo del país”, sostuvo.

En el escrito, Andrés Chadwick también agradeció “la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS”, como también reconoció “el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar”.

Además, el exsecretario de Estado recordó que ingresó a la mencionada casa de estudios como académico y luego asumió el cargo de Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, “con la misión de poder relevar los valores institucionales e implementar un proyecto para las escuelas dependientes de dicha Facultad”.

Lo anterior, para potenciar, según explicó en el comunicado, “la excelencia académica con un fuerte compromiso hacia la comunidad e incorporando académicos de primer nivel para impulsar estos nuevos desafíos en beneficio de los estudiantes”.

“Es así como en diciembre del 2022 logramos la acreditación de la Escuela de Derecho por seis años”, agregó.

En junio de este año, el exministro asumió la presidencia de la Junta Directiva, a la que presentó durante esta jornada la renuncia.

Andrés Chadwick renunció a la Universidad San Sebastián (USS). – Agencia Uno.

Andrés Chadwick anunció querellas contra diputados oficialistas

Durante la jornada del martes, Chadwick presentó una querella contra los diputados del Partido Comunista (PC), Frente Amplio (FA), Partido Socialista (PS) y de la Democracia Cristiana (DC).

En concreto, la acción es en contra de los parlamentarios oficialistas que firmaron la acusación constitucional en contra de los ministros de la Corte Suprema, argumentando que las imputaciones y menciones hacia él son falsas y contienen motivaciones políticas.

“Este extremo refleja un tipo de intencionalidad política que busca con encono y mañosamente involucrarme en el llamado ‘caso Audios’, contradiciendo incluso, y sin ningún antecedente, lo que expresa y públicamente ha dicho el Ministerio Público”, explicó a través de un comunicado.