Jorge Correa Sutil, abogado defensor del ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, aseguró que de aprobarse la acusación constitucional en contra de su representado, se estarían “violando los derechos humanos”.

Sus declaraciones fueron durante su exposición ante la Cámara de Diputados, solicitando la cuestión previa, argumentando que la acusación no cumple con los requisitos exigidos en la Constitución.

“Planteo efectivamente la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que establece la Constitución y no los cumple porque no puede cumplir los requisitos de la Constitución una acusación que vulnera la Constitución”, sostuvo.

“Eso es lógicamente evidente. Y vulnera, como ya se ha señalado por varios de ustedes, los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho a defensa, nada menos, que están consagrados en la propia Constitución, en el artículo 19, número 3, y en el artículo 8º de la Convención Americana de Derecho Humano”, agregó.

“Hay responsabilidad del Estado de Chile si esto llega a ocurrir. La Cámara de Diputados está llamada a entablar una acusación ante el Senado“, añadió.

Defensa de Sergio Muñoz critica AC: “Es una violación de derechos humanos“

“Se ha dicho que este es un juicio solo de admisibilidad, pero lo que tiene que hacer es deducir, o sea, sostener que una persona ha cometido efectivamente un ilícito constitucional, en este caso, es notable abandono de deberes, y hacerlo respecto de dos conductas inconexas en un mismo acto es inmoral, es jurídicamente aberrante, viola los derechos fundamentales”, declaró.

“Estamos ciertamente ante una situación inédita. Nunca ha ocurrido en la historia de Chile que una misma acusación se deduzca en contra de dos personas por conductas conexas”, añadió.

“Si no se divide la acusación o no se acepta esta cuestión previa, se va a cometer una tremenda injusticia. Es una violación de derechos humanos, no necesito sostenerlo”, advierte.

“Si no se acepta esta cuestión previa, y se vota conjuntamente estas dos acusaciones, salvo que se escuche alguna razón, la imputación de que quienes voten en contra de la cuestión previa y quienes voten por mantener conjunta esta acusación, van a violar los derechos humanos”, afirma.

“Van a infligir, de manera flagrante, la Constitución. Yo quisiera ver si escucho alguna razón de que esto no va a ocurrir. Hasta aquí, por lo menos, no la he escuchado”, cerró.