Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, conversó en La Mañana de Agricultura sobre la tramitación de las acusaciones constitucionales y del cuaderno de remoción en contra de su representada.

Cabe recordar además que este jueves comienza la audiencia de revisión del cuaderno de remoción de la magistrada, al igual que la discusión por la segunda acusación constitucional contra Vivanco.

“Lo amargo de este sistema y de esta forma en que se han llevado adelante estas acusaciones, es precisamente el extrañar mucho el debido proceso y la igualdad de armas. En ese maltrato que la ministra ha descrito, nosotros esperamos todavía encontrarnos con quien quiera oír, ver y analizar con calma y profundidad todo lo que presentamos como defensa”, comentó.

“Hoy a las 10 de la mañana es la segunda acusación constitucional, la que se ha denominado ‘oficialista’. Se va a revisar la cuestión previa, que es la admisibilidad para llevarla a Sala, lo que sería este lunes”, afirmó.

Consultado sobre si el proceso en la Corte Suprema por el cuaderno de remoción ha respetado ‘los debidos procesos’, el abogado afirmó categóricamente que “nosotros creemos que no, esa es la verdad”.

“No tuvimos acceso a la comisión de ética. Se nos entregaron minutas que eran resúmenes de declaraciones de personas, que no sabemos si corresponden a ellas o no, no están firmadas. No pudimos confrontarlas, no logramos acceder al resto de los antecedentes. Ahí se produce un salto procesal y lógico muy grande”, declaró.

“No se hizo un proceso administrativo previo, con igualdad de armas y defensas, como si ocurrió en el caso de otros ministros hace poco. Nosotros hemos planteado que al tener cuatro jurisdicciones distintas, basadas en los mismos hechos, tanto la jurisprudencia internacional, como los precedentes en Chile, han suspendido esas tramitaciones en espera de que otras se terminen”, señaló el abogado representante de Vivanco.

“Es imposible en el debido proceso seguir cuatro procedimientos paralelos sobre los mismos hechos, con el mismo objeto, que es una remoción, una sanción absoluta. Pero eso tendrá que resolverlo el pleno de la Corte viendo los antecedentes que planteamos”, comentó.

“Es muy difícil defenderse así, hemos hecho el mejor esfuerzo posible. Es un camino hacia arriba, hemos hecho todo lo que podemos con lo que tenemos, que es poco. Veo difícil hoy que se suspenda la audiencia, estamos decididos a seguir avanzando en las tramitaciones que hay”, adelantó.

“Creo que se iniciaron estas cuatro persecuciones (en un sentido técnico), como una reacción a un par de filtraciones escandalosas, que se usaron para generar un contexto de escándalo público. Cuando se parte en ese tren es bien difícil frenarlo después”, afirmó.

“Uno no puede decir que va a investigar a alguien para removerlo, porque eso es un prejuicio del porte de una catedral. A veces la vida es más triste de lo que uno busca”, añadió el abogado defensor de Ángela Vivanco.

“Hace tres semanas circularon todos los chats en distintos lugares, completos, con cuestiones increíbles de la vida privada de mucha gente. Eso ha significado que se lleva adelante el escándalo en el sentido estrictamente de la comunicación política”, expresó.

“Aquí yo pienso que no se están haciendo las distinciones que la racionalidad exige. Pero sabemos como es la naturaleza humana. Mi voz es la de un simple abogado, quizá no se escucha, pero hemos hecho ese esfuerzo de que los demás la oigan. Pero mientras esto no se reverbere, y mientras haya gente no quiera escuchar, va a seguir ocurriendo”, sentenció.