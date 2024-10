Comparte

Jorge Correa Sutil, abogado defensor del ministro suspendido de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, se refirió a la tramitación de la acusación constitucional en contra de su representado.

“Ambas acusaciones ahora pasan al Senado, fueron votadas en conjunto en la Cámara de Diputados en un hecho bien inédito y muy anómalo. Por conductas que no tienen ninguna conexión entre sí, se juzgó en un solo acto a dos personas”, señaló en conversación con La Mañana de Agricultura.

“Es un precedente muy nefasto. El día de mañana, en cualquier acusación constitucional, por ejemplo, a un ministro que tiene cargos serios en su contra, se le pueden colgar seis o siete ministros más, y derribar ministerios enteros”, advirtió.

Respecto al argumento de presentar las acusaciones contra Ángela Vivanco y contra Sergio Muñoz en conjunto, el abogado aseguró que aquello “nunca fue explicado. Nosotros dijimos que eso era una violación de derechos humanos. Impedía el debido proceso y el derecho a defensa”.

“Yo no podía defenderme de los cargos que se habían hecho a Ángela Vivanco, no tengo ningún antecedentes ni para defenderlos ni nada al respecto. Mi defendido iba a ser juzgado por ello, no puedo ejercer el derecho a defensa. No es racional un juicio en el cual se cuelgan dos conductas distintas”, sentenció.

“Hubo una imputación muy seria de mi parte, hay aquí una violación de Derechos Humanos. Los que no separen esta votación, van a violar los Derechos Humanos. Se produjo un gran revuelo, pero nunca nadie explicó por qué se juntaron las dos acusaciones”, expresó.

Por otro lado, respecto al hecho por el que es acusado su representado, el abogado señaló que “lo imputado es muy grave, si hubiese un traspaso de información, estaríamos ante el incumplimiento del deber de un juez. Pero ocurre que Sergio Muñoz niega absolutamente y bajo juramento en la Corte Suprema y en el Congreso, que él hubiera entregado información a su hija”.

“Esa afirmación, que viene de una dependiente de la empresa inmobiliaria, es completamente inverosímil, porque hay comunicaciones entre esa ejecutiva y la hija de Sergio Muñoz, que dejan en claro que esa conversación no se produjo ese día”, comentó.

“Hay un chat al día siguiente, que ahora sí podemos decir que es cierto, porque está en un teléfono, que dice ‘quedé a la espera de su llamado’. El día que la persona de la empresa declara que conversaron, hay un antecedente escrito de que no conversaron”, continuó.

“La Corte Suprema la citó porque es el testimonio único que hay ahí, hay que interrogarla o preguntarle para ver si es verídico o no. La Corte Suprema la citó y hasta donde llega nuestro conocimiento, ella no concurrió a la Corte. Tampoco los acusadores la acompañaron como testigo, pero ella no ha explicado nada”, sostuvo.

“Nadie en su sano juicio destituye a una persona sobre la base de una declaración notarial, si esta se contradice con 12 elementos que hemos entregado y que son muy contradictorios con la veracidad o verosimilitud de esa declaración”, sentenció.

“Eso hace pensar que la acusación verdadera a Sergio Muñoz, es otra, lo que se dice —y no me puedo hacer cargo de eso porque no es la acusación— es que Sergio Muñoz es un juez muy poderoso. Que tiene mucha influencia, que ha dictado fallos muy polémicos”, añadió.

“Eso se dice con que estén alineados unos por destituirlo, porque les parece que haber golpeado sus intereses es muy negativo. Otros dicen que Sergio Muñoz es el juez que Chile necesita. Pero en ese caso, que se deseche esta y se presente mañana otra que discuta eso”, comentó.

“Yo espero que se juzgue a Sergio Muñoz por aquello, por lo cual se le acusa. Si de verdad se le juzga por aquello de le cuál se le acusa, creo que nadie en su sano juicio, y en su conciencia, puede estimar que esos hechos están acreditados. Si se le juzga por otras cosas, por sus fallos, por lo que hizo el Caso Riggs, o por las isapres, bueno, el resultado es incierto”, cerró.

