El Presidente Gabriel Boric confirmó este viernes que el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, revisó las cámaras del hotel tras ser denunciado por presunto abuso sexual.

De acuerdo a un reportaje de La Tercera, la exautoridad ordenó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) que se dirigieran hasta el recinto para realizar la revisión. Ante esto, la Fiscalía investigará si hubo obstrucción y una eventual infracción a la ley de Inteligencia.

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel“, admitió el Mandatario, agregando que “después, los detalles del caso no corresponde contarlos a mí, me imagino que todos lo entenderán, además es solamente una versión creo que no corresponde que dé esos detalles”.

“Respecto si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, afirmó la máxima autoridad política del país.

Luego, declaró que “el subsecretario me señaló que él había revisado las cámaras del hotel para saber lo que había pasado. Esa es la información que tengo, no conozco nada de adulteración de pruebas”.

“Entiendo que la PDI realizó un peritaje al restaurante que asistieron, también en el hotel, que se constituyeron en la pieza del hotel, que hay testigos en todas las líneas”, indicó.

Así, también enfatizó que “desconozco cuándo, desconozco cómo, no tengo ninguna información respecto a ese tema. Más que lo que me dijo el subsecretario Monsalve ese día en la noche es que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona“.

“Sobre si hubo manipulación de pruebas, no tengo ninguna información”, remarcó.

Manuel Monsalve renunció a la Subsecretaría del Interior tras denuncia por presunto abuso sexual. – Agencia Uno.