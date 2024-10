Comparte

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la denuncia por presunto abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

En medio de un punto de prensa desde Lampa, el Mandatario explicó: “Quiero ser muy claro con ustedes, aquí nadie puede esconder nada”.

“Y eso es lo que le he exigido a todos los funcionarios de Gobierno. Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante, y el Gobierno que presido tiene el deber de dar cuenta de todos los detalles que están en su conocimiento”, dijo.

Sobre el contenido de la denuncia, el jefe de Estado manifestó: “Quiero ser muy claro en esto, yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación”.

Pdte. Boric explicó cronología de los hechos

“La ministra supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Tohá procedió a comunicármelo”, aseguró Boric.

Así, y en momento, “cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. En ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto, no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso”, argumentó.

“Llega en la noche a La Moneda. En esta reunión, el subsecretario me indica que no estaba en conocimiento que existía una denuncia. Como la ministra Tohá me había informado anteriormente que la denuncia existía (…) instruyo inmediatamente que se recaben todos los antecedentes en respeto de la ley, respecto del carácter de la denuncia, para poder tomar las decisiones correspondientes”, sumó.

En ese sentido, aclaró: “Desde ese momento, y hasta el día de hoy, ni yo ni la ministra Tohá hemos visto el contenido de la denuncia”.

“A su vez, le digo al subsecretario Monsalve que debe ponerse inmediatamente a disposición de la PDI y del Ministerio Público, y colaborar en todo lo que exija la investigación. Esa misma noche, martes en la noche, el subsecretario entrega su celular a la PDI”, aseveró.

“(…) Posteriormente, y con los antecedentes recabados durante el día miércoles, se hizo la evaluación correspondiente y le solicité la renuncia al subsecretario, quien a su vez me la presentó inmediatamente el jueves”, añadió.

“La justicia debe ser la prioridad absoluta”

En tanto, el Mandatario enfatizó en la idea de que “en estos casos gravísimos, la justicia debe ser la prioridad absoluta y la protección de la denunciante y de las víctimas”.

“Y, como Gobierno, señalamos que es fundamental que la investigación se pueda realizar con toda la transparencia que exista, y toda la independencia, resguardando los derechos y la protección de la denunciante. Es vital que este caso se investigue sin ningún tipo de excepción, sin ningún tipo de privilegio”, manifestó.

“La renuncia del subsecretario es una manifestación clara de nuestro compromiso inquebrantable con los derechos de las mujeres”, concluyó.

Noticia en desarrollo…