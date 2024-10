Comparte

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, alertó sobre un incremento de modalidades delictivas provenientes de Chile en el sur del país, durante una visita a Bariloche, en la región de la Patagonia.

En el marco de la VI etapa del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico, Bullrich señaló que han detectado la entrada de inhibidores de vehículos desde Chile, dispositivos utilizados para abrir autos y desactivar alarmas, según reportó el medio local Bariloche2000.

Durante su discurso, Bullrich destacó la complejidad de controlar estos dispositivos debido a que son de uso libre, como telecomandos hogareños, lo que dificulta su regulación.

Sin embargo, aseguró que están observando el ingreso de “otras modalidades delictivas” desde Chile. “Que no se me enoje Boric, que antes se me enojó, pero esto es cierto”, declaró Bullrich, haciendo referencia a un episodio anterior de tensiones con el presidente chileno.

Precedentes de tensiones entre Argentina y Chile

Las declaraciones de Bullrich se producen meses después de una controversia en abril de este año, cuando la ministra aseguró que miembros del grupo terrorista Hezbollah estaban presentes en Chile, lo que provocó una fuerte reacción del Gobierno chileno.

El presidente Gabriel Boric expresó entonces su molestia y solicitó una nota de protesta exigiendo a Bullrich que respaldara sus afirmaciones con pruebas.

En esa ocasión, Boric subrayó que Chile no ampara a grupos terroristas y que, de tener evidencia, la ministra debía colaborar en lugar de emitir acusaciones sin fundamento.

Nos parece tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones”, afirmó el mandatario chileno, defendiendo la integridad de Chile y la efectividad de su país en la persecución de delitos.

Compromiso de Bullrich con las autoridades chilenas

Tras estas nuevas acusaciones, Bullrich se comprometió a entregar un informe completo sobre los presuntos vínculos delictivos entre Chile y Argentina a la ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá. Esto incluiría detalles sobre la detección de delincuentes y métodos utilizados en ambos países.

La relación entre las dos naciones ha sido tensa en ocasiones debido a declaraciones de Bullrich, que también ha vinculado a Chile con el crimen organizado en la región, como en el caso de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina. No obstante, se espera que ambos gobiernos trabajen juntos para abordar las preocupaciones de seguridad en la frontera sur.