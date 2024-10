Hassler por explosión en el INBA Esperamos que se investigue a la brevedad y que se aplique todo el rigor de la ley

Comparte

Irací Hassler lamentó este miércoles la explosión que ocurrió esta mañana en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a 35 estudiantes heridos y cuatro que se encuentran en riesgo vital.

“Lamento profundamente lo ocurrido en el INBA”, escribió la candidata que va por la reelección a la alcaldía de Santiago en su cuenta de X, donde además envió “fuerza a las familias y esperamos la pronta recuperación de los afectados”.

“Estos hechos son muy graves y los condenamos rotundamente”, sostuvo Hassler.

A lo anterior, enfatizó que “esperamos que se investigue a la brevedad y que se aplique todo el rigor de la ley. Estamos con la comunidad educativa en este triste momento”.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que hay 35 heridos, de los cuales 17 se encuentran graves – siete de ellos de mediana gravedad y siete leves-, siendo todos ellos trasladados a distintos centros de salud de la región Metropolitana.

“Recurrimos a todos los recursos que sean necesarios para respuesta a las necesidades, son pacientes que tienen quemaduras en distintos grados, que todos ellos van están siendo atendidos adecuadamente, que efectivamente vamos -como sistema- a dar cuenta de todas las necesidades asistenciales que tengan ellos”, señaló la titular del Minsal.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expresó que “sería muy lamentable evidentemente que hubiese interacción de tercero ajeno al establecimiento educacional“.

A lo anterior, manifestó que “me cuesta pensar que no se haya actuado considerando tener la información de algo de esta envergadura. Estamos frente a un hecho insólito que no tiene precedentes previos en ningún establecimiento educacional”.