Comparte

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al grave accidente que ocurrió al interior del Internado Nacional Barros Arana (INBA) durante la mañana de este miércoles, que dejó al menos 35 alumnos heridos y cuatro en riesgo vital.

“Condenando absolutamente los hechos de violencia, algo que no puede ocurrir y que nos debe llamar no solamente a la acción, con todo lo que implica desde el punto de vista de los dispositivos”, dijo desde el Hospital San Juan de Dios, donde se encuentran 10 estudiantes que resultaron heridos en el incidente.

El secretario de Estado, además, abordó la posibilidad que hayan participado personas externas al INBA, enfatizando que sería “muy lamentable” si se confirma. “Es muy importante el testimonio que puedan dar los actores de la comunidad educativa, tanto del equipo directivo, estudiantes”, dijo.

“Hemos conocido ahora también en el intercambio que hemos hecho con la familia, versiones de lo que ellos han recibido por parte de quienes le han comunicado, ya sea de los estables del establecimiento o estudiante o amistades”, agregó.

“Sería muy lamentable evidentemente que hubiese interacción de tercero ajeno al establecimiento educacional, es parte de la investigación y evidentemente esperamos que esto concluya lo antes posible”, expresó el ministro Cataldo.

“Estamos frente a un hecho insólito que no tiene precedentes previos”, dijo el ministro Cataldo.- Agencia Uno.

Cataldo dice que emergencia en INBA es “un hecho insólito“

Al ser consultado si el colegio estaba en conocimiento que esto podía pasar, respondió que “me cuesta pensar que no se haya actuado considerando tener la información de algo de esta envergadura. Estamos frente a un hecho insólito que no tiene precedentes previos en ningún establecimiento educacional, algo de estas características”.

Asimismo, apuntó que manipular artefactos explosivos e incendiarios al interior de un recinto educativo es “algo absolutamente irregular”.

“O sea, tener elementos incendiarios al interior de los establecimientos educacionales, no es algo que corresponda a la dinámica del sistema educativo ni de lo que está permitido”, enfatizó la autoridad.