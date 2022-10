Comparte

La Diputada Erika Olivera anunció, a través de una carta, su renuncia a la bancada de Renovación Nacional, partido al que pertenecía en calidad de independiente.

La destacada deportista aseguró que aunque "no es fácil tomar una decisión como esta", "mi rigurosa formación deportiva me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte"

Al mismo tiempo, afirmó que no le teme a las críticas "porque tengo la tranquilidad de que nunca he traicionado mis valores y cuando pedí una oportunidad no comprometí mis principios".

"El poder no es lo que me interesa, llegué a la política porque mi larga carrera deportiva, una vida de trabajo, más mi preparación académica me dieron la certeza que puedo ser voz de muchas personas que no son oídas o no son prioridad, como el deporte, las mujeres, los niños y niñas y los adultos mayores”, afirmó.

Finalmente, destacó las figuras de los abanderados de Renovación Nacional Mario Desbordes, Paulina Núñez, Cristián Mönckeberg y del actual presidente Francisco Chahuán.

Nuevos aires

La salida de Érika Olivera se da en medio de la conformación de un nuevo partido político de centro derecha.

Sentido Común es el nombre del naciente partido, que será presentado oficialmente este sábado y en el que compartirá, principalemente, con ex integrantes del disuelto PRI, entre ellos el diputado Enrique Lee.