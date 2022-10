Comparte

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, su par de Puente Alto, Germán Codina y la ex ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se reunieron durante esta jornada de sábado con pensionados que no sabían que podían postular a la Pensión Garantizada Universal (PGU) o que el sistema los rechazó por pertenecer al 10% con mayores ingresos.

Los abanderados de Chile Vamos criticaron que muchos se quedaron sin el beneficio por no conocerlo y emplazaron al gobierno a cambiar los criterios para calcular los ingresos.

Según explicó Rubilar, la PGU debía comenzar a pagarse desde agosto a más de 600 mil beneficiados, sin embargo, el pago solo se ha realizado a 100 mil, asegurando que muchos no saben que son parte del beneficio, acusando al mismo tiempo al gobierno de no informar correctamente sobre la medida de ayuda.

"Nosotros aspirábamos llegar a más de 2.140.000 personas mayores desde agosto de este año. ¿Qué implicaba esto? Que el nuevo Gobierno hiciera un reglamento, una herramienta que se llama test de afluencia, para determinar quién eran las personas que recibían el beneficio. Además, hacer una gran campaña comunicacional para que las personas pudieran saber cómo postular, solicitar y recibir el beneficio", comenzó diciendo la ex ministra de Desarrollo Social.

"¿Qué es lo que pasó? Llegó el mes de agosto, por razones que no tenemos claridad, no hubo campaña comunicacional, y hubo una enorme cantidad de gente que, pudiendo recibir el beneficio, no postuló y no lo recibió", acusó Rubilar.

En esa misma línea, Evelyn Matthei calificó como un "error" el método de medición del gobierno para determinar quiénes pertenecen al 10% de mayores ingresos.

“Nosotros estimamos que son unas 400 mil personas que tienen el derecho y no lo están recibiendo. El Gobierno dice que son 100 mil, las cifras no calzan, no son 100 mil, son mucho más. ¿Y por qué no están recibiendo? Porque en el Gobierno hicieron mal el instrumento de medición. Para medir al 10% de mayores ingresos, uno ve las inversiones, los ahorros, si tiene una o dos casas, departamentos o muebles, eso se puede ver a través del SII, pero ahora el Gobierno sólo está calculando los ingresos. Lo que está haciendo el Gobierno no es razonable”, afirmó la edil de Providencia.

A su vez, aseguró que a los beneficiados que no sabían "se le pague en forma retroactiva a todas aquellas personas que no han postulado, porque no se han enterado, y que se les pague a quienes postularon pero que por un mal reglamento no se les está pagando”.

Del mismo modo, pidió que, dado que el beneficio va orientado a todos los mayores de 65 años, independiente si cotizaron o no, se incluya a extranjeros y a quienes cotizaron en Capredena y Dipreca. "No hay razón alguna para dejarlos fuera”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, hizo un llamado al gobierno para que "se haga un plan informativo y comunicacional, para que la PGU sí llegue a donde hay más dolor hoy en nuestro país por el alza de los precios, y justamente nuestros adultos mayores son los que más necesitan, mes a mes, recibir esos recursos"