Los diputados de Renovación Nacional e integrantes de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Sara Concha y Hugo Rey, cuestionaron la decisión del actual Gobierno de poner término al programa de liceos Bicentenario, impulsado por el ex Presidente Sebastián Piñera.

“Llevaremos esta discusión al Presupuesto del 2023, y si insisten en disminuir de esta manera los recursos veremos la manera de ejercer presión, ya que el mérito y el esfuerzo no puede desaparecer de la educación pública Chilena”, aseguraron.

Lo anterior, luego que en el marco de la ley de Presupuesto 2023 se refleja una reducción de un 32,9%en el aporte a Liceos Bicentenario.

Los diputados Concha y Rey, calificaron esta decisión como “impresentable” y desde ya anunciaron que exigirán la presencia del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en la comisión de Educación.

Hugo Rey criticó la medida y aseguró que "es como si buscaran refundar Chile", afirmando que espera que Avila explique la decisión ante la comisión.

"Nos parece inentendible que el Presidente Boric y sus ministros no entiendan de una vez por todas que no pueden gobernar imponiendo su ideología, es como si buscaran “refundar” Chile. Por eso, solicitaremos en el más breve plazo la presencia del ministro Ávila en la comisión y nos explique esta decisión que a nuestro juicio no se justifica”.

En tanto, Concha afirmó que "con esta decisión, miles de familias verán con frustración que el esfuerzo y el mérito de sus hijos para lograr acceder a un establecimiento educacional de excelencia es desechado y se bota a la basura".

"Sin duda un muy mal ejemplo. Aquí lo que debemos hacer es mejorar las buenas políticas públicas en materia de educación, pero no frustrar el sueño de millones de familias que ven en los liceos Bicentenario una plataforma importante para poder entregar a sus hijos una educación de calidad”, concluyeron los parlamentarios.