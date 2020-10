Checho Hirane: Carta abierta a los chilenos

Queridos amigos:

Solo los regímenes populistas logran estos milagros: Argentina sin carne, Venezuela sin petróleo. Cuba sin azúcar y a Chile lo dejan sin razón.

Nos tienen convencidos que con una nueva Constitución vamos a garantizar tener mejores sueldos, mejor educación, mejor salud mejores pensiones pero nadie dice de donde van a salir los recursos en un momento que Chile está más endeudado que nunca en su historia ,con el déficit fiscal más grande de las últimas décadas y con una actividad económica por el suelo producto en primer lugar de la violencia de la izquierda más radical que destruyó miles de puestos de trabajo y la maldita pandemia que ha tenido paralizado al país. Pero aun así se aprovechan de seguir engañándonos en base a puras emociones.

Los políticos nos tienen convencidos que el problema es la Constitución y todos sabemos que el problema son ellos que no han dado el ancho, pero nos llevan a elegir otro Parlamento que trabaje en paralelo ósea el doble de políticos. El Parlamento es la institución con menos aprobación ciudadana y ellos quieren cambiar todas las demás instituciones ósea el mundo al revés.

Nos dicen que confiemos en que se pondrán de acuerdo en una nueva Carta Fundamental que sea buena para Chile, pero paralelamente hacen la novena acusación constitucional contra ministros del gobierno. ¿Con esta polarización y con este nivel de violencia usted cree que de ahí puede salir algo mejor de lo que tenemos?

No se sigan dejando engañar hay que mirar los datos y no funcionar solo en base a las emociones.

Porque amo a mi país es que me meto debajo de las patas de los caballos. Sé que muchos me van a funar por esta carta pero basta que unos pocos abran los ojos con mis palabras y me sentiré más que pagado.

Le pido disculpas a los buenos políticos que tenemos, por meterlos a todos en el mismo canasto, pero como son tan pocos prefiero llamarlos por teléfono.

Hoy el verdadero problema de nuestro país y será por mucho tiempo, es el empleo y la pobreza, pero los pésimos líderes que tenemos, sólo están preocupados de tener más poder.

Invito a todos -los que como yo- aman a nuestro país a defendernos de la pandemia del populismo que está azotando a Latinoamérica.

No sigas esperando a que otros defiendan tus ideales y transfórmate en un activista en defensa de la libertad.

Todos juntos somos más

Que dios bendiga a Chile.