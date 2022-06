Este lunes el ex ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, realizó un balance sobre la actual administración del Presidente Gabriel Boric, asegurando que el mandatario «es lejos el mejor del Gobierno, el problema son el resto».

En ese sentido, el ex vocero de Gobierno se refirió en CNN Chile a la autocrítica que realizó Boric durante su cuenta pública sobre el rol que tuvieron como oposición frente al manejo de la pandemia del Covid-19.

«Hace varias menciones a cosas del pasado que me parecen bien, por ejemplo, cuando reconoce que el tratamiento de la pandemia era adecuado y que las críticas eran de buena fe», señaló.

«A mí lo que me pasa es que el Presidente Boric es lejos el mejor del Gobierno, el problema son el resto, las otras personas que no son capaces de reconocer esos errores», añadió.

«Cuando tú tienes todavía al subsecretario de Salud Públicaque nos trató de criminales y hasta ahora no se le ha escuchado ni pío al respecto», sostuvo Bellolio.

«Lo único que tiene a la mano es el Pase de Movilidad, que de hecho se desactivó a quienes no tienen cuarta dosis hace unos días y que sí incentivó la vacunación. Nos trató de criminales y no le he escuchado nunca siquiera decir algo parecido a lo que dijo el Presidente Boric», criticó.

«Yo creo cuando el Presidente Boric dice eso, lo valoro de verdad. Pero obviamente me gustaría que hubiese, por todo el resto de las personas, más», cerró.