El Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al proyecto presentado por parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) y apoyado por la oposición, para bajar el quórum a 4/7 para reformar la actual Constitución.

El Mandatario afirmó que esos sectores «se demoraron un poco, la Constitución lleva más de 30 años, entonces que no vengan a plantear ahora dos semanas antes del Plebiscito».

«Yo sé que se ha planteado antes esta iniciativa, pero la verdad es que quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones durante tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios», complementó.

En este sentido, detalló que el 4 de septiembre «hay dos alternativas, aprobar la nueva Constitución o rechazar la propuesta de nueva Constitución, no hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, RN y la UDI, decidieron jugarse institucionalmente por el Rechazo».

«La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: aprobar o rechazar», sostuvo.

Asimismo, reconoció que «me alegro que hoy día, ante la inminencia del Plebiscito, sean más los que se suman a la necesidad de cambios, en buena hora. Lo discutiremos y podemos complementar aquello después del Plebiscito, pero yo llamo a que no haya confusiones al respecto».

«La derecha ya se jugó institucionalmente por el Rechazo. Es legítimo, totalmente legítimo, no me cabe ninguna duda de que los partidos progresistas que han impulsado este proceso de cambios no va a estar en esta alternativa», cerró.