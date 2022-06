El Presidente Gabriel Boric completó este miércoles su segunda jornada en Los Ángeles, California, con dos actividades previo al inicio de la IX Cumbre de las Américas.

En la primera de ellas, el Mandatario participó como expositor en el panel «Driving Growth: Enabling Small and Medium Enterprises», en el marco de la cuarta versión del CEO Summit of the Americas.

«Queremos que la inversión extranjera, a la cual le abrimos las puertas, venga acompañada con transferencia tecnológica, encadenamientos productivos, con diversificación territorial, para que juntos, ustedes y nosotros, aprovechemos de la mejor manera posible las oportunidades que tenemos», señaló el Jefe de Estado, agregando que «la inversión tiene un rol tremendamente relevante, como motor de empleo, crecimiento, de transferencia de conocimiento».

Más tarde, tras finalizar el foro, el Presidente declaró que «una de las cosas que nos plantearon los CEO de grandes empresas estadounidenses, es que le interesa ser parte de los procesos de diálogo. Algunos ya los hemos desarrollado, en el marco de la Reforma Tributaria o la Reforma Previsional, pero tenemos que abrir más espacios todavía».

«Creo que es totalmente compatible, y es lo que he venido también a convencer a nuestros colegas, que los países más atractivos para invertir no son los con impuestos más bajos y condiciones laborales precarias, sino que aquellos con estándares medioambientales altos, con solidez en sus instituciones, con respeto a las libertades, a los tratados internacionales y eso es lo que representa hoy día Chile», afirmó.

El Presidente de la República también visitó la Universidad de California (UCLA) donde, tras un recorrido previo por el campus Westwood de la casa de estudios, asistió a un conversatorio con estudiantes en el salón Herbert Morris.

La jornada finalizó con la participación del Mandatario en la ceremonia inaugural de la novena Cumbre de las Américas, la cual tuvo lugar en el Microsoft Theater, donde fue recibido por el presidente estadounidense, Joe Biden.

De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, confirmó que el Presidente Boric se reunirá este jueves con el mandatario de Estados Unidos.