El exministro de Defensa Mario Desbordes explicó en "La Mañana de Agricultura" que el Rechazo no hizo un evento que haya involucrado a los partidos políticos y que, más bien, fue una reunión pequeña organizada por las organizaciones civiles.

"Ayer hubo un hubo acto de campaña del Apruebo bastante multitudinario como es normal en los actos de la izquierda y la centroizquierda, con mucho artista, etc. Bien por ellos, pero en estricto rigor, el Rechazo no hizo un acto de cierre. Hubo organización de la sociedad civil que legítimamente decidieron hacer un acto pequeñito, acotado. Los partidos políticos no participaron a full en la campaña, no estuvieron visibles y habría sido muy raro hacer un acto de cierre lleno de figuras políticas, senadores, diputados, porque es evidente que los partidos de Chile Vamos por sí solo movilizan varias decenas de miles de personas", dijo el expresidente de Renovación Nacional.

En ese sentido, frente a las comparaciones por la cantidad de público, dijo "que no saquen cuentas alegres la gente del Apruebo por eso, pero también es bueno para decirle a la gente que estamos por el Rechazo que no se confíe en las encuestas, que no se confíe en esto de que supuestamente estamos ganando por diez puntos, porque el domingo esto puede estar voto a voto, está completamente abierto".

Con respecto al día después del plebiscito, dijo que "hay que hacer un acuerdo más amplio si es que gana el Apruebo y si gana el Rechazo, que es lo que yo espero, vamos a tener que acordar el camino hacia una nueva Constitución, que es la posición de Chile Vamos y, por supuesto, de todos los partidos de las coaliciones de gobierno".

"Ojalá que el 5 de septiembre el ánimo cambie, dejemos de lado toda esta belicosidad que fue subiendo de tono y volvamos a una lógica de diálogo y de acuerdos", señaló sobre la polarización y tensión que existe en el país.

Cambio de gabinete

"Gane quien gane, lamentablemente para el gobierno tiene que hacer un cambio de gabinete. Es evidente que hay ministros y subsecretario que no han estado bien en sus carteras. Mire la ministra Izkia Siches, lo ha hecho mal como ministra del Interior, de eso no hay ninguna duda. Y gracias a que el subsecretario Monsalve ha hecho un buen trabajo se ha sostenido", señaló Desbordes.

"El ministro de Economía yo creo que no puede seguir, alguien que dice que la inflación le hace a las pymes, o que sube el dólar da lo mismo", agregó.

"Mire la vacunación como está. Cuánto le pegaron al gobierno anterior, al doctor Paris, a Paula Daza, todos los días los criticaban. Esas mismas personas que criticaban hoy día están mudos, en circunstancias que tenemos un proceso de vacunación que se frenó, que tenemos 3 millones de personas sin vacunar, que no tenemos información clara y, por lo tanto, la gestión del Ministerio de Salud respecto de la crisis sanitaria, que debería ser su principal prioridad ha sido pésima, ha sido horrible", concluyó.