Este miércoles la diputada Gloria Naveillan anunció su renuncia al Partido Republicano acusando "prácticas infantiles" y asegurando que la colectividad funciona "como una secta".

“Yo ya renuncié a republicanos. Hoy día en la mañana me liberé porque la verdad es que este partido desgraciadamente funciona más como una secta y yo no estoy en política para pertenecer a una secta. Yo ingresé a la política representando a la gente, eso es lo que me importa", declaró a La Tercera.

"Cuando hay votaciones importantes yo pregunto y hago lo que la gente, de alguna manera, me transmite. Yo no voto porque el líder de la secta me lo ordena. Yo voto porque la gente busca que yo los represente", agregó.

Cabe recordar que la parlamentaria ya había sido marginada por bancada del Partido Republicano luego de que se desmarcara de sus compañeros tras votar a favor del quinto retiro de fondos de pensiones.

En ese sentido, la legisladora acusó haber recibido "castigos infantiles", como no poder almorzar con el resto de los republicanos ni tampoco poder usar fotógrafos ni participar de sus puntos de prensa.

“Yo entré al Partido Republicano pensando que era distinto, que no iba a ser más de lo mismo, que no iba a actuar de la misma manera que los partidos tradicionales y que de alguna forma buscaba interpretar a la gente, que era lo más le importaba. Por eso yo entré", sostuvo.

"Pero la verdad después que ganó José Antonio Kast en la primera vuelta, ya desde el día siguiente me di cuenta que no era así. Al final del día, a todos los que habíamos salidos electos diputados nos dejaron de lado para la segunda vuelta y se incorporó toda la gente de Chile Vamos, ellos manejaron toda la segunda vuelta, junto con Cristián Valenzuela que es como Rasputín, el líder en las sombras, que está en la oreja de José Antonio Kast permanentemente y esto continuó”, señaló.