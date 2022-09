Comparte

Carlos Maldonado renunció este lunes al Partido Radical, luego de meditarlo "detenidamente", según explicó en una carta enviada a la secretaría general del partido.

“No soy partidario de esta permanencia acrítica, y sin incidencia real del Partido, en un Gobierno que, hasta ahora, ha mostrado una gestión ineficiente, sin avances reales en el cumplimiento de su programa, y aún más lejos de responder a los principales problemas que aquejan a la ciudadanía”, escribió.

Sobre el apoyo de la colectividad al proceso constituyente, el exministro de Justicia dijo que "no me interpretó en absoluto, muy por el contrario, me violentó el apoyo, insuficientemente debatido, y sin dejar espacio a la libertad de conciencia de los militantes que teníamos una convicción distinta, a un texto constitucional que afectaba principios que el radicalismo ha defendido durante toda su existencia".

Maldonado, quien apoyó públicamente el Rechazo, dijo que "destacados representantes del partido advirtieron clara y públicamente las graves falencias del texto, recibiendo desde la institucionalidad partidaria, en lugar de una serena reflexión, llamados al silencio, y la amenaza, pronto llevada a cabo, de abrir en su contra procedimientos disciplinarios, en el marco de los cuales se llegaron a adoptar medidas sancionatorias, anticipatorias de juicio, como fue de público conocimiento en mi caso".