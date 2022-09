Comparte

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, tras el anuncio de Chile Vamos de restarse a la reunión por el nuevo proceso constituyente, aseguró que no tomarán "ninguna decisión apresurada", ya que se debe "actuar con la cabeza fría".

"Antes de tomar una decisión lo que corresponde, habiendo recibido una solicitud de los partidos de Chile Vamos, es que iniciemos una consulta con las demás fuerzas que forman parte de este esfuerzo, y también que dialoguemos directamente con Chile Vamos para buscar una fórmula que nos permita preservar en la voluntad de diálogo en este espacio que hemos generado. Por tanto, no vamos a actuar de manera apresurada", señaló el senador del Partido Socialista.

Bajo ese contexto, enfatizó que "no vamos a tomar ninguna decisión apresurada, porque cuando los ánimos se caldean alguien tiene que actuar con la cabeza fría y con compromiso para que esto llegue a buen puerto".

Junto a esto, indicó que durante estos días se ha generado "una dinámica que no contribuye al diálogo", no obstante, cree que los actores involucrados en estas conversaciones "van a estar a la altura de lo que el país demanda".

Respecto a las excusas que presentó Chile Vamos para restarse de la reunión que estaba fijada para este jueves, el titular de la Cámara Alta, afirmó que "su rol es convocar a una mesa de conversación y diálogo a todas las fuerzas políticas". Por lo tanto, "no voy a estar juzgando la conducta que tienen", porque no estaría cumpliendo su rol y no contribuye. "Yo quiero ser parte de la solución, no parte del problema", manifestó.

Finalmente, llamó a todos los actores con representación parlamentaria que participan de estos diálogos a "actuar y conversar de buena fe, con sentido constructivo, pensando en lo que es mejor para el país".