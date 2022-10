Comparte

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), criticó al Presidente Gabriel Boric, luego de que el TPP11 fuera aprobado por el Senado.

A través de su cuenta de Twitter, la autoridad comunal escribió: "El Senado, salvo honrosas excepciones, aprobó ceder soberanía a las transnacionales y poner en riesgo el futuro del país".

"El programa que comprometimos es claro y preciso en esta materia. No se entiende que Pdte. Boric, pudiendo retirar el proyecto, no lo hizo! #NoAlTPP11", agregó.

Una semana antes, en el programa Mentiras Verdaderas, había expresado los mismos cuestionamientos contra el Mandatario por el tema del tratado.

"Gran parte de la desafección de la ciudadanía respecto de la política que están cansados que los candidatos ganen campañas diciendo una cosa y que cuando lleguen al gobierno hagan otra", dijo.

"Todos recordamos a la compañera Camila, al mismo presidente Gabriel, a Giorgio, haciendo campaña contra el TPP11 clara", agregó.

En ese sentido, apuntó que "en el programa está escrito que ningún nuevo tratado se aprobar sin la aprobación ciudadana y hoy día tú los ves, y lo van a probar. Esto depende del Presidente no del Senado. Si el Presidente quiere que se apruebe el TPP11 lo va a dejar, si el Presidente quiere cumplir con su programa y no aprobar un tratado comercial contra una parte importante de la ciudadanía, está claramente en contra de las organizaciones sociales de todos los sectores, sencillamente tiene que tomarlo y retirarlo del Senado y evitar que se apruebe con los votos de estos socios que tenemos en el Gobierno, que no era como pensábamos al principio".

Nunca más a espaldas del pueblo

Daniel Jadue: "…la gente está cansada de que los candidatos ganen campañas diciendo una cosa y que en el gobierno hagan otra…"

Daniel Jadue: "…la gente está cansada de que los candidatos ganen campañas diciendo una cosa y que en el gobierno hagan otra…"

"…el programa dice que ningún nuevo tratado se aprobará sin la participación ciudadana…"#NoAlTPP11