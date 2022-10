Comparte

Este miércoles el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, confirmó su renuncia a la Democracia Cristiana tras 40 años de militancia en el partido.

Al respecto la autoridad declaró que "los nuevos desafíos requieren nuevas alianzas y altura de miras para no caer en pequeñeces, la ciudadanía no se lo merece, necesitan transformaciones con moderación y la tienda política que me albergó por casi 40 años, que feliz ingresé y que luchamos por causas significativas para Chile ha dejado la capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos".

En ese sentido, a su parecer "las luchas internas hicieron que se pierda el foco de lo importante y no dejan construir nuevas miradas, se generó más bien búsqueda de espacios de poder que búsqueda de trascendencia y sentido para Chile. Por tanto, me voy tranquilo, satisfecho, agradecido de los espacios que se me dieron, esto no es contra la DC, es para que ahí también se puedan hacer los cambios que correspondan".

"Necesito la libertad para juntos a otros, quizás, construir nuevas miradas, un nuevo referente donde los humanistas nos podamos reencontrar y las personas que queremos transformaciones con moderación tengamos un punto de encuentro", remarcó.

"Me voy con la energía de la misión cumplida, pero también partir para construir nuevas cosas, creo que Chile está en ese desafío, hay una oportunidad para que podamos hacer un Chile diferente, creo que hay más razones para unir que dividir, sumar que para restar (….) y sin duda sin ningún atisbo de violencia, creo que eso es un eje fundamental y también con un eje fundamental en la descentralización", cerró.