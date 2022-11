Comparte

Fuad Chain tiene su militancia suspendida de la Democracia Cristiana (DC). Así lo determinó el Tribunal Supremo del partido, luego de que este apoyara el Rechazo para el plebiscito de salida del proceso constitucional.

Esta acción es un aspecto más de la crisis por la que pasa por la DC, luego de una fuga de militantes históricos. La última salida fue la de Ignacio Walker.

"Esta actual conducción se ha puesto como propósito desintegrar la DC, y desintegrarla para quedarse con el timbre de la campanilla y poder hacer lo que hicieron ayer: ir a entregarse de rodillas al gobierno, indignamente. Incluso, votando en contra de un demócrata cristiano una parte de la bancada, justamente para poder congraciarse con el gobierno a cambio de la posibilidad de entrar al gobierno, algunas peguitas. Debe estar celebrando la directiva que el exdiputado Venegas le dieron la dirección nacional de la Junaeb", criticó el exconvencional en entrevista con "La Mañana de Agricultura".

"Buscan quedarse con los restos de la DC para poder entregarlo en bandeja al gobierno a cambio de algunos espacios en el Estado", insistió.

La molestia de hoy de Chahin se debe a que ayer, en la elección para la nueva mesa directiva para la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL) salió electo con votos de diputados DC, en contra de Miguel Ángel Calisto, de su misma colectividad.

"Me parece incomprensible que se haya votado en contra de un militante del partido, por último yo me abstengo, si es que no había un acuerdo claro", dijo. "Eso demuestra que tenemos un partido que carece de toda conducción, de todo liderazgo".

No renunciará

Chahín aseguró que no renunciará a la DC. "No se la podemos hacer tan fácil, porque si yo me voy es lo más fácil para ellos", dijo.

El expresidente de la tienda afirmó que "yo le voy a dar la pelea" a la actual directiva y presentará un recurso de protección. "He sido juzgado por un tribunal que no existe legalmente, una verdadera comisión especial y, por lo tanto, a mi juicio, quienes hoy día están en el Tribunal Supremo se están arrogando una función jurisdiccional que no les corresponde", argumentó.

"Voy a tener que asistir a la justicia ordinaria para que restablezca de alguna manera algo del imperio del derecho dentro del partido, porque hoy día no hay estado de derecho dentro de la DC", sostuvo.

Por último, indicó que "encuentro triste y vergonzoso lo que está ocurriendo con el país que tiene tantos problemas y tando desafíos, que nosotros estemos en esta chimuchina interna, me llega a dar vergüenza y pudor… cómo nos ha arrastrado al barro esta mesa directiva".