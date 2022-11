Comparte

No fue una semana fácil para Gaspar Rivas ni tampoco para su colectividad, el Partido de la Gente (PDG), tras la votación de la nueva mesa que presidirá la Cámara de Diputados.

Pero independiente de todas las críticas que recibió por ausentarse a la hora del sufragio, el parlamentario entregó sus explicaciones a Rosario Moreno en "La Otra Cara", en una nueva edición del programa que se estrenó este domingo.

El político entregó detalles de lo que ocurrió el día de la votación, que consagró a Vlado Mirosevic como nuevo timonel de la sala, y por qué en definitiva no participó de la votación.

"Yo no estaba en la sala porque salí. Se estila mucho que cuando un parlamentario quiere dar una señal política y no quiere votar ni a favor ni en contra ni abstenerse, sale de la sala y eso es una forma de manifestación de voluntad política", explicó Rivas.

"La señal política era decir ‘yo no voy a votar por el diputado Víctor Pino, que fue elegido por la bancada del Partido de la Gente, y al mismo tiempo tampoco voy a votar por Vlado Mirosevic, porque no estoy de acuerdo con que la izquierda más radicalizada llegue a la testera de la Cámara’. Y al salir yo en ese trajín de las negociaciones, se bajó la candidatura de Víctor Pino en cosa de minutos, y se subió la de Miguel Ángel Calisto, en su reemplazo", agregó el diputado.

"Yo no me enteré de eso porque estaba afuera, y salí creyendo que todavía Victor Pino era candidato. Yo habría votado por Miguel Ángel Calisto. Nadie me avisó por el celular por ningún medio, y cuando ya estaba fuera era demasiado tarde para entrar y votar", complementó en el espacio radial.

Bajo ese contexto, Rivas entregó detalles de por qué no estaba dispuesto a sufragar por su correligionario.

"Considero que por su falta de transparencia y por haber tenido un conflicto de interés que lo ponía como juez y parte, como negociador y parte interesada. Y al no haber dicho ‘yo quiero ir como candidato’ y no haberse inhabilitado de continuar con las negociaciones, él generó que cuatro diputados del PDG no nos prestáramos para esto", señaló al respecto.

"Creo que sí es responsable de que la derecha haya perdido la presidencia de la mesa de la Cámara por su no transparencia, porque él estuvo dos meses negociando para sí mismo. Jugó de una manera poco transparente con sus propios pares. No jugó derecho con nosotros", justificó.

Gaspar Rivas y postura de Parisi de mantenerse en el extranjero

Pero lo sucedido esta semana en la Cámara de Diputados no fue el único tema que enfrentó Gaspar Rivas en los micrófonos de Agricultura. El parlamentario también se refirió a la postura de Franco Parisi de mantenerse en el extranjero, eludiendo los eventuales conflictos que tiene con la justicia.

"El ideal es que Franco Parisi estuviera aquí. No lo conozco de manera presencial, hemos hablado por zoom o por llamadas telefónicas, pero no he estado con él. Es un riesgo, pero si él tiene su conciencia tranquila y asuntos legales no debería haber ningún problema", indicó.

"Uno viene y dice ‘aquí estoy, confronto la justicia para que se pruebe que no tengo ningún problema y que si algo se debe se pactará en cuotas pagadas’ porque son varios millones de pesos, pero no es un delito, es un tema de pensión de alimentos. Nosotros se lo pedimos en la campaña, ya luego en estos meses no recuerdo habérselo pedido", recalcó,

Asimismo, continuó diciendo que "si quisiera venir, vendría (…) Y creo que le falta decisión, y si yo lo conversara hipotéticamente, le diría ‘ven Franco y confróntalos y diles, esta acusación está equivocada por esto, y la echo abajo’, porque no hay mejor juez que una conciencia tranquila, y he aprendido que es muy difícil asustar a un hombre con una conciencia tranquila".

La enfermedad que aqueja a Gaspar Rivas

Un tema que no eludió Gaspar Rivas en "La Otra Cara" fue la enfermedad que lo aqueja desde hace mucho tiempo y que de algún modo hace pensar a muchos de que se trata de una condición de bipolaridad.

Sin embargo, el parlamentario explicó su situación. "Lo que tengo es TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), igual que el Presidente Boric. Tomo un antidepresivo porque nos eleva los niveles del neurotransmisor serotonina", confesó.

Luego enfatizó que "hay que desestigmatizar y despatologizar el TOC. Yo tengo una obsesión con las manos de lavarlas. Yo dejo un letrero en mi asiento para no sentarse, porque me desespera. Por ejemplo, la suciedad es una cosa muy fuerte y muchas veces cuando un varón me toca, yo nunca puedo evitar pensar, ¿y si hace cinco minutos fue al baño y no se lavó las manos?".

Rivas insistió en que todo esto que padece lo hace sentirse muy cercano al Presidente Boric. "No solo sufrimos con la enfermedad que es un calvario, sino que sufrimos con un estigma político. Yo no lo decía 10 años atrás porque la gente podía decir ‘no voto por locos", cerró.

