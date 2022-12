Comparte

La exseremi de Desarrollo Social Patricia Hidalgo quien fue desvinculada del Gobierno, acudió este miércoles hasta la Contraloría para que investigue eventuales infracciones en las votaciones de evaluación ambiental.

Según Hidalgo, la delegada presidencial Constanza Martínez le solicitó votar a favor del Mall Vivo Ñuñoa, sin embargo ella no esta de acuerdo con el proyecto y por eso habría salido. Por el contrario, el Ejecutivo aseguró que la despidieron por pérdida de confianza al no haber realizado una denuncia de forma pertinente.

"Para mí ya era demasiado extraño que obligaran a votar de determinada manera en el mall Vivo, por ejemplo, obligándome que aprobara a algo que yo no estaba de acuerdo. Sin embargo, esto, me parece, puede estar revistiendo otros ribetes", dijo.

"Estoy sumamente decepcionada e impactada de las mentiras que es capaz de decir, de cómo ha podido utilizar a otras personas para que salgan en su defensa. Soy una simple seremi, ellos son ministros de Estado, esto es demasiado tirado de las mechas", agregó.

Según la exautoridad sí informó al secretario de Estado sobre las presiones que recibió, pero él ha negado que existan.

Frente a esto, Hildago afirmó que "el ministro miente y de verdad le digo como se lo dijo el Gurú (Eduardo Bonvallet): "Pare de mentir". Se lo dije en su cara el ministro Jackson, frente a él. Le dije ‘ministro, yo nunca me he descoordinado con mis jefaturas. Yo nunca he tenido con ella una irresponsabilidad con respecto al mando que ellas tienen'".

"El único problema que tuve con ellas es que me obligaban a aprobar los proyectos del SEA. Y el ministro sabe que él lo que hizo fue bajarme la mirada. Soy psicóloga ministro, yo sé lo que significa bajar la mirada y no ser capaz de mirar a los ojos a las personas", dijo.

