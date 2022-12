Comparte

La diputada Marlene Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, anunció que pedirán explicaciones al Ministro Giorgio Jackson por la “lentitud” en la gestión y entrega de ayudas para las familias más vulnerables.

Lo anterior tras conocerse que en el mes de noviembre la canasta básica aumentó en un 27% anual, anotando su mayor alza desde que hay registro. En su medición mensual, el incremento fue de 3,6%, el mayor aumento desde marzo de este año cuando el alza fue de 4,2%.

Al respecto, la representante del distrito 20 argumentó que “me parece inaceptable que el Gobierno y el Ministerio de Desarrollo social aun no presenten un plan robusto en materia de ayudas directas a las familias más vulnerables, hemos visto como el costo de la canasta básica se disparó y no sabemos cual es la estrategia del Gobierno para evitar que más familias caigan en la pobreza.

Por otra parte la parlamentaria señaló: "Nosotros hemos pedido hace meses que se puedan otorgar transferencias directas, como un IFE o un plan nacional de alimentos para quienes hoy no pueden sostener las alzas de los alimentos. Por lo mismo, vamos a citar al Ministro Jackson a la comisión de desarrollo social para que nos diga cuáles son las ayudas que están recibiendo actualmente las familias, pensando en que la crisis se va a seguir agudizando el 2023″

"No es posible que recién hoy se estén evaluando políticas públicas cuando esta crisis económica fue anunciada hace más de un año, no podemos permitirnos la improvisación cuando hablamos de las familias y la clase media", concluyó.