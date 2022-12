Comparte

Diversas reacciones ha generado el rechazo por parte del Senado a la candidatura del Gobierno de Marta Herrera como Fiscal Nacional, esto luego que la carta oficialista no alcanzara el quórum requerido de 2/3 en la Cámara Alta y La Moneda sufriera una segunda derrota consecutiva en esta materia.

Uno de los que alzó la voz para criticar la gestión del Ejecutivo fue el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien apuntó sus dardos directamente a ministra de Justicia, Marcela Ríos, acusándola de no sociabilizar el nombre propuesto para liderar el Ministerio Público y que “no está sirviendo para la pega”.

“Aquí los ministros de Estado se dividen entre los ministros que sirven y los que no sirven; entre los que impulsan agenda legislativa y van sacando proyectos de ley, y los ministros que rebotan cada vez que quieren impulsar una iniciativa de ley; los que solucionan los problemas de sus ministerios, como el atochamiento en las cárceles y los que no solucionan los problemas de su cartera", señaló.

Además, el parlamentario indicó que "el Gobierno actuó bien cuando cambió al ministro Giorgio Jackson, porque no servía para llevar adelante la agenda legislativa, pero las muestras de que la ministra de Justicia no está sirviendo para la pega, independiente de que a uno le pueda caer bien o mal, de que esté preparada o no, para la pega de ministra de Estado, de tramitación, de nombramientos no está sirviendo".

Alessandri lamentó el no tener a un fiscal nacional

En el mismo sentido, el jefe de la bancada gremialista e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, agregó que “para Chile es una injusticia no tener cabeza en la Fiscalía Nacional, el órgano persecutor de los crímenes y de los delitos, prioridad número uno para las personas".

"Esto sería tan grave como no tener General Director de Carabineros, tan grave como no tener director de la PDI, como no tener ministra del Interior, por lo tanto, el Ejecutivo o cambia a la ministra de Justicia que está liderando estos temas o vamos a seguir rebotando una y otra vez”, remató Alessandri.

Cabe destacar que, luego que la propuesta oficialista fuera rechazada por 26 votos a favor, 11 en contra y 9 abstenciones, incluyendo los desmarques oficialistas de Alfonso De Urresti -quien se abstuvo- y Pedro Araya -quien rechazó el nombre de La Moneda-, ahora será la Corte Suprema deberá decidir si completa la quina o si llama a un nuevo concurso.